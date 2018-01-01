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    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы

    В честь 35-летия актрисы мы подготовили подборку его самых пикантных фотосессий
    Сегодня, 21 февраля, исполняется 35 лет знаменитой французской актрисе Мелани Лоран. Онак родилась в Париже в семье французской балерины и актера, специализирующегося на озвучивании. Именно его голосом говорил персонаж популярного мультсериала «Симпсоны» Нед Фландерс, во французской версии проекта. Международную известность Мелани
    • Сьогодні, 13:31
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Мелани</span> <span>Лоран</span></span>
    Мелани Лоран

    В честь 35-летия актрисы мы подготовили подборку его самых пикантных фотосессий

    Сегодня, 21 февраля, исполняется 35 лет знаменитой французской актрисе Мелани Лоран. Онак родилась в Париже в семье французской балерины и актера, специализирующегося на озвучивании. Именно его голосом говорил персонаж популярного мультсериала «Симпсоны» Нед Фландерс, во французской версии проекта.

    Международную известность Мелани получила после участия в работе над альтернативной историей Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Там она снялась в роли чудом выжившей еврейской девушки Шошанны Дрейфус, которая становится хозяйкой парижского кинотеатра Эмманюэль Мимье.

    Кинокарьера Лоран началась в тот момент, когда известный актер Жерар Депардье заметил девочку на съемочной площадке кинокомедии Клода Зиди «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Дебютной для Лоран стала мелодрама 1999 года «Мост между двух берегов». Режиссером ленты были Фредерик Обюртен и Жерар Депардье.

    В течение следующих десяти лет юная актриса появилась в двадцати фильмах. Одной из наиболее ярких работ стала главная роль в драме Филиппа Лиоре «Не волнуйся, у меня все нормально». За эту работу Мелани была удостоена кинопремии «Сезар».

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    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы
    День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы

    В 2008 году Лоран дебютировала в качестве режиссера и сценариста, создав короткометражную ленту «Все меньше и меньше». Лента попала в конкурс Каннского кинофестиваля. Другой режиссерской работой стал эротический фильм À ses pieds – часть многосерийного проекта «Женщины Икс». Сериал был посвящен женскому восприятию эротики.

    Джерело: www.ivi.ru

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