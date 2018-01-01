День рождения Мелани Лоран. Самые жаркие фотосессии актрисы

В честь 35-летия актрисы мы подготовили подборку его самых пикантных фотосессий

Сегодня, 21 февраля, исполняется 35 лет знаменитой французской актрисе Мелани Лоран. Онак родилась в Париже в семье французской балерины и актера, специализирующегося на озвучивании. Именно его голосом говорил персонаж популярного мультсериала «Симпсоны» Нед Фландерс, во французской версии проекта. Международную известность Мелани



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Мелани Лоран

В честь 35-летия актрисы мы подготовили подборку его самых пикантных фотосессий

Сегодня, 21 февраля, исполняется 35 лет знаменитой французской актрисе Мелани Лоран. Онак родилась в Париже в семье французской балерины и актера, специализирующегося на озвучивании. Именно его голосом говорил персонаж популярного мультсериала «Симпсоны» Нед Фландерс, во французской версии проекта.

Международную известность Мелани получила после участия в работе над альтернативной историей Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Там она снялась в роли чудом выжившей еврейской девушки Шошанны Дрейфус, которая становится хозяйкой парижского кинотеатра Эмманюэль Мимье.

Кинокарьера Лоран началась в тот момент, когда известный актер Жерар Депардье заметил девочку на съемочной площадке кинокомедии Клода Зиди «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Дебютной для Лоран стала мелодрама 1999 года «Мост между двух берегов». Режиссером ленты были Фредерик Обюртен и Жерар Депардье.

В течение следующих десяти лет юная актриса появилась в двадцати фильмах. Одной из наиболее ярких работ стала главная роль в драме Филиппа Лиоре «Не волнуйся, у меня все нормально». За эту работу Мелани была удостоена кинопремии «Сезар».

В 2008 году Лоран дебютировала в качестве режиссера и сценариста, создав короткометражную ленту «Все меньше и меньше». Лента попала в конкурс Каннского кинофестиваля. Другой режиссерской работой стал эротический фильм À ses pieds – часть многосерийного проекта «Женщины Икс». Сериал был посвящен женскому восприятию эротики.

Джерело: www.ivi.ru