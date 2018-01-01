Звезды сериала «Школа» Петренко и Василенко расстались

Артисты решили прекратить отношения после Дня святого Валентина

Исполнители главных ролей в популярном украинском сериале «Школа» Александр Петренко и Лиза Петренко – больше не пара, пишет «Главком». Об этом Петренко сообщил в видеообращении на своей странице Instagram. Парень рассказал, что у них были отношения, но теперь они закончились. «Друзья, пожалуйста,

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Александр Петренко и Лиза Петренко

Артисты решили прекратить отношения после Дня святого Валентина

Исполнители главных ролей в популярном украинском сериале «Школа» Александр Петренко и Лиза Петренко – больше не пара, пишет «Главком».

Об этом Петренко сообщил в видеообращении на своей странице Instagram. Парень рассказал, что у них были отношения, но теперь они закончились.

«Друзья, пожалуйста, прекратите писать мне на эту тему, мы с Лизой разошлись после Дня влюбленных, такое бывает. У нас были хорошие, эмоциональные, светлые отношения. Верю, что мы найдем свою любовь», - подписал ролик Александр.

В сам же день влюбленных актеры провели романтический вечер. Как в последствии уточнил Александр, это было «экзотическое свидание».

Причину своего расставания пара не разглашает. При этом они уточняют, что остались друзьями. Некоторые комментаторы предполагают, что их роман был не более, чем пира-кампанией сериала.