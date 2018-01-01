Вирусное видео с двойным ограблением. Появились неожиданные факты о ролике

Клип собрал несколько миллионов просмотров всего за пару часов

На прошлой неделе вирусными темпами по сети разошелся ролик, который показывает запись с камеры наблюдения в магазине. Несколько посетителей пытаются осуществить его ограбление. Это видео буквально за несколько часов собрало миллионы просмотров. Как оказалось, видео является фейком. На самом деле это реклама нового веб-сериала Five Points



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Видео с двойным ограблением

Клип собрал несколько миллионов просмотров всего за пару часов

На прошлой неделе вирусными темпами по сети разошелся ролик, который показывает запись с камеры наблюдения в магазине. Несколько посетителей пытаются осуществить его ограбление. Это видео буквально за несколько часов собрало миллионы просмотров.

Как оказалось, видео является фейком. На самом деле это реклама нового веб-сериала Five Points («Пять точек»), созданием которого занимается сама социальная сеть Facebook.

По сюжету видео, двое мужчин как будто бы пытаются украсть продукты из магазина. Но в помещение врывается еще один грабитель с дробовиком. Они обезоруживают его, передают ружье продавцу, а сами убегают.

Хотя видео, как и задумывала Facebook, стало вирусным, подобные действия соцсети многие пользователи назвали парадоксальными: компания, которая уже многие месяцы говорит о борьбе с фейковыми новостями, сама распространяет подделку.

chaotic good pic.twitter.com/fMwLyyD3eh — tony hawk's pro skater 3 (@wrycolf) 16 лютого 2018 р.

Джерело: Bird In Flight