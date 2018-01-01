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    Вирусное видео с двойным ограблением. Появились неожиданные факты о ролике

    Клип собрал несколько миллионов просмотров всего за пару часов
    На прошлой неделе вирусными темпами по сети разошелся ролик, который показывает запись с камеры наблюдения в магазине. Несколько посетителей пытаются осуществить его ограбление. Это видео буквально за несколько часов собрало миллионы просмотров. Как оказалось, видео является фейком. На самом деле это реклама нового веб-сериала Five Points
    • Сьогодні, 17:47
    • Розсилка
    Видео с двойным ограблением
    Видео с двойным ограблением

    Клип собрал несколько миллионов просмотров всего за пару часов

    На прошлой неделе вирусными темпами по сети разошелся ролик, который показывает запись с камеры наблюдения в магазине. Несколько посетителей пытаются осуществить его ограбление. Это видео буквально за несколько часов собрало миллионы просмотров.

    Как оказалось, видео является фейком. На самом деле это реклама нового веб-сериала Five Points («Пять точек»), созданием которого занимается сама социальная сеть Facebook.

    По сюжету видео, двое мужчин как будто бы пытаются украсть продукты из магазина. Но в помещение врывается еще один грабитель с дробовиком. Они обезоруживают его, передают ружье продавцу, а сами убегают.

    Хотя видео, как и задумывала Facebook, стало вирусным, подобные действия соцсети многие пользователи назвали парадоксальными: компания, которая уже многие месяцы говорит о борьбе с фейковыми новостями, сама распространяет подделку.

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    Джерело: Bird In Flight

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