Билл Гейтс сыграет в 11 сезоне «Теории Большого взрыва»
- Сьогодні, 14:11
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В этот сериал часто приглашают выдающихся личностей современной науки и техники
Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс появится в 11 сезоне популярного сериала «Теория Большого взрыва». Эпизод с участием легендарного миллиардера выйдет в эфир в марте.
Как отмечают авторы фильма, он сыграет самого себя. По сюжету, Гейтс придет на работу к Пенни. А Шелдлон с друзьями будут делать все возможное, чтобы встретиться с ним.
Ранее в этом сериале уже появлялись Илон Маск, ученые Стивен Хокинг и Нил де Грасс Тайсон, сооснователь Apple Стив Возняк, астронавт Базз Олдрин, а также председатель совета директоров Marvel Comics Стэна Ли.
В «Теории большого взрыва» рассказывается о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена (Калифорния). Сюжет описывает житейские ситуации героев. Особую проблему для них составляет общение с противоположным полом, а также налаживание личной жизни.
Джерело: Дзеркало тижня