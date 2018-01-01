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    Билл Гейтс сыграет в 11 сезоне «Теории Большого взрыва»

    В этот сериал часто приглашают выдающихся личностей современной науки и техники
    Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс появится в 11 сезоне популярного сериала «Теория Большого взрыва». Эпизод с участием легендарного миллиардера выйдет в эфир в марте. Как отмечают авторы фильма, он сыграет самого себя. По сюжету, Гейтс придет на работу к Пенни. А Шелдлон с друзьями будут делать все
    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс

    В этот сериал часто приглашают выдающихся личностей современной науки и техники

    Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс появится в 11 сезоне популярного сериала «Теория Большого взрыва». Эпизод с участием легендарного миллиардера выйдет в эфир в марте.

    Как отмечают авторы фильма, он сыграет самого себя. По сюжету, Гейтс придет на работу к Пенни. А Шелдлон с друзьями будут делать все возможное, чтобы встретиться с ним.

    Ранее в этом сериале уже появлялись Илон Маск, ученые Стивен Хокинг и Нил де Грасс Тайсон, сооснователь Apple Стив Возняк, астронавт Базз Олдрин, а также председатель совета директоров Marvel Comics Стэна Ли.

    В «Теории большого взрыва» рассказывается о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена (Калифорния). Сюжет описывает житейские ситуации героев. Особую проблему для них составляет общение с противоположным полом, а также налаживание личной жизни.

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    Джерело: Дзеркало тижня

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