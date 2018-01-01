Билл Гейтс сыграет в 11 сезоне «Теории Большого взрыва»

В этот сериал часто приглашают выдающихся личностей современной науки и техники

Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс появится в 11 сезоне популярного сериала «Теория Большого взрыва». Эпизод с участием легендарного миллиардера выйдет в эфир в марте. Как отмечают авторы фильма, он сыграет самого себя. По сюжету, Гейтс придет на работу к Пенни. А Шелдлон с друзьями будут делать все



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Билл Гейтс

В этот сериал часто приглашают выдающихся личностей современной науки и техники

Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс появится в 11 сезоне популярного сериала «Теория Большого взрыва». Эпизод с участием легендарного миллиардера выйдет в эфир в марте.

Как отмечают авторы фильма, он сыграет самого себя. По сюжету, Гейтс придет на работу к Пенни. А Шелдлон с друзьями будут делать все возможное, чтобы встретиться с ним.

Ранее в этом сериале уже появлялись Илон Маск, ученые Стивен Хокинг и Нил де Грасс Тайсон, сооснователь Apple Стив Возняк, астронавт Базз Олдрин, а также председатель совета директоров Marvel Comics Стэна Ли.

В «Теории большого взрыва» рассказывается о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена (Калифорния). Сюжет описывает житейские ситуации героев. Особую проблему для них составляет общение с противоположным полом, а также налаживание личной жизни.

Джерело: Дзеркало тижня