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    Анджелина Джоли вновь надела пикантное платье с «Оскара-2012»

    Актриса примерила изысканный наряд от Ralph & Russo
    Голливудская звезда Анджелина Джоли пришла на церемонию вручения премии Британской киноакадемии в BAFTA в черном платье в высоким вырезом, пишет «Главком». Очень похожий наряд она примерила и в 2012 году на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда это черное платье вызвало активные обсуждения в сети. На BAFTA 42-летняя
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли

    Актриса примерила изысканный наряд от Ralph & Russo

    Голливудская звезда Анджелина Джоли пришла на церемонию вручения премии Британской киноакадемии в BAFTA в черном платье в высоким вырезом, пишет «Главком». Очень похожий наряд она примерила и в 2012 году на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда это черное платье вызвало активные обсуждения в сети.

    На BAFTA 42-летняя актриса была замечена в наряде от Ralph & Russo с небольшим шлейфом, открытыми плечами и разрезом:

    angelina_jolie_poses_on_the_r

    А в 2012 году она выбрала бархатное черное платье от Versace:

    angelina_jolie_arrives_at_the_84th_ann_02

    Если в прошлый раз в дополнение к такому наряду она распустила волосы, тор на этот раз собрала их в низкий пучок на затылке. Свое изысканное и элегантное платье Анджелина дополнила украшениями с бриллиантами.

    Напомним, лучшим фильмом на церемонии вручения премий BAFTA была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а лучшим режиссером стал Гильермо Дель Торо со своей новой работой «Форма воды». 

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