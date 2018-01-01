Анджелина Джоли вновь надела пикантное платье с «Оскара-2012»

Актриса примерила изысканный наряд от Ralph & Russo

Голливудская звезда Анджелина Джоли пришла на церемонию вручения премии Британской киноакадемии в BAFTA в черном платье в высоким вырезом, пишет «Главком». Очень похожий наряд она примерила и в 2012 году на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда это черное платье вызвало активные обсуждения в сети. На BAFTA 42-летняя

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Анджелина Джоли

Актриса примерила изысканный наряд от Ralph & Russo

Голливудская звезда Анджелина Джоли пришла на церемонию вручения премии Британской киноакадемии в BAFTA в черном платье в высоким вырезом, пишет «Главком». Очень похожий наряд она примерила и в 2012 году на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда это черное платье вызвало активные обсуждения в сети.

На BAFTA 42-летняя актриса была замечена в наряде от Ralph & Russo с небольшим шлейфом, открытыми плечами и разрезом:

А в 2012 году она выбрала бархатное черное платье от Versace:

Если в прошлый раз в дополнение к такому наряду она распустила волосы, тор на этот раз собрала их в низкий пучок на затылке. Свое изысканное и элегантное платье Анджелина дополнила украшениями с бриллиантами.

Напомним, лучшим фильмом на церемонии вручения премий BAFTA была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а лучшим режиссером стал Гильермо Дель Торо со своей новой работой «Форма воды».