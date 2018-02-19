Опубликовано фото с первого дня рождения сына Осадчей и Горбунова

На снимке показываются угощения для гостей праздника

Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram снимок с первого дня рождения своего сына Ивана. На фото показывается праздничный торт, пирожные и украшения, которые она приготовила вместе со своим супругом, ведущим Юрием Горбуновым, пишет «Главком». «Год нашем Ивану!»,

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая

На снимке показываются угощения для гостей праздника

Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram снимок с первого дня рождения своего сына Ивана. На фото показывается праздничный торт, пирожные и украшения, которые она приготовила вместе со своим супругом, ведущим Юрием Горбуновым, пишет «Главком».

«Год нашем Ивану!», – говорится в подписи к фото. Напомним, мальчик появился на свет 18 февраля 2017 года. Снимок собрал больше 70 тыс. отметок «нравится».

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 19 Лют 2018 р. о 7:08 PST

Как сообщалось ранее Катя Осадчая стала «Мамой года» по версии популярного журнала Viva!