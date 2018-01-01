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    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма

    Артистка продемонстрировала изысканный образ на красной дорожке
    В ходе премьеры нового фильма с оскароносной Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» артистка вышла на красную дорожку в эффектном золотистом платье. Наряд от Christian Dior выделяется открытой спиной и глубоким соблазнительным декольте. Лоуренс дополнила его серьгами в форме нитей и массивным кольцом. Таблоиды активно обсуждали, что
    • Сьогодні, 19:04
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    Дженнифер Лоуренс
    Дженнифер Лоуренс

    Артистка продемонстрировала изысканный образ на красной дорожке

    В ходе премьеры нового фильма с оскароносной Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» артистка вышла на красную дорожку в эффектном золотистом платье. Наряд от Christian Dior выделяется открытой спиной и глубоким соблазнительным декольте. Лоуренс дополнила его серьгами в форме нитей и массивным кольцом.

    Таблоиды активно обсуждали, что Лоуренс хорошо смотрелась в компании своего партнера по фильму Джоэла Эдгертона.

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    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма
    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма
    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма
    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма
    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма
    Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма

    В фильме «Красный воробей» рассказывается история бывшей балерины Доминики Егоровой, которая стала агентом секретного подразделения российских спецслужб. Девушка получает задание соблазнить и вывести на чистую воду агента ЦРУ, однако их знакомство кардинально все меняет.

    В украинский прокат фильм выходит на следующей неделе, 1 марта.

    Джерело: 24 канал

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