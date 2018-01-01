Дженнифер Лоуренс надела провокационное платье на премьере фильма

Артистка продемонстрировала изысканный образ на красной дорожке

В ходе премьеры нового фильма с оскароносной Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» артистка вышла на красную дорожку в эффектном золотистом платье. Наряд от Christian Dior выделяется открытой спиной и глубоким соблазнительным декольте. Лоуренс дополнила его серьгами в форме нитей и массивным кольцом. Таблоиды активно обсуждали, что



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Дженнифер Лоуренс

Артистка продемонстрировала изысканный образ на красной дорожке

В ходе премьеры нового фильма с оскароносной Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» артистка вышла на красную дорожку в эффектном золотистом платье. Наряд от Christian Dior выделяется открытой спиной и глубоким соблазнительным декольте. Лоуренс дополнила его серьгами в форме нитей и массивным кольцом.

Таблоиды активно обсуждали, что Лоуренс хорошо смотрелась в компании своего партнера по фильму Джоэла Эдгертона.

В фильме «Красный воробей» рассказывается история бывшей балерины Доминики Егоровой, которая стала агентом секретного подразделения российских спецслужб. Девушка получает задание соблазнить и вывести на чистую воду агента ЦРУ, однако их знакомство кардинально все меняет.

В украинский прокат фильм выходит на следующей неделе, 1 марта.

Джерело: 24 канал