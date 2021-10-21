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    Как сделать узкую талию без упражнений? Блогерша показала хитрое платье

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    Как сделать узкую талию без упражнений? Блогерша показала хитрое платье

    Наряд, надетый на девушку, был выполнен в разных оттенках коричневого с вкраплениями черного

    Как добиться узкой талии, если не очень хочется садиться на диету и делать упражнения? Подбирать нужную одежду, как это сделала блогерша, примерившая платье, которое за счет оптической иллюзии уменьшило ее объемы и сделало фигуру похожей на каноны красоты 30-х годов прошлого столетия.

    Тиктокерша, зарегистрированная на платформе под ником xojemian, раскрыла небольшой лайфхак для всех, кто хочет, чтобы талия выглядела узкой, но при этом не нужно было бы прибегать к изнурительным диетам и упражнениям. Девушка показала, что для такого потребуется правильная одежда — в ее случае это было платье бренда Fashion Nova.

    Наряд, надетый на девушку, был выполнен в разных оттенках коричневого с вкраплениями черного, он сильно облегал ее фигуру и был дополнен широким поясом на талии.

    Пробую то самое вирусное платье с оптической иллюзией уменьшения талии, — гласила подпись к видео тиктокерши.

    Хотя бытует мнение, что обтягивающие платья лишь подчеркивают отсутствие изгибов в районе талии, в случае с платьем тиктокерши эта точка зрения оказалась неверной. На видео девушка показала, как завязала широкий пояс наряда и посильнее затянула его.

    За счет того, что принт на платье состоит из продольных полосок, при завязывании пояса они так стягиваются, что создают иллюзию узкой талии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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    Как сделать узкую талию без упражнений? Блогерша показала хитрое платье