Как сделать узкую талию без упражнений? Блогерша показала хитрое платье

Наряд, надетый на девушку, был выполнен в разных оттенках коричневого с вкраплениями черного

Как добиться узкой талии, если не очень хочется садиться на диету и делать упражнения? Подбирать нужную одежду, как это сделала блогерша, примерившая платье, которое за счет оптической иллюзии уменьшило ее объемы и сделало фигуру похожей на каноны красоты 30-х годов прошлого столетия.

Тиктокерша, зарегистрированная на платформе под ником xojemian, раскрыла небольшой лайфхак для всех, кто хочет, чтобы талия выглядела узкой, но при этом не нужно было бы прибегать к изнурительным диетам и упражнениям. Девушка показала, что для такого потребуется правильная одежда — в ее случае это было платье бренда Fashion Nova.

Наряд, надетый на девушку, был выполнен в разных оттенках коричневого с вкраплениями черного, он сильно облегал ее фигуру и был дополнен широким поясом на талии.

Пробую то самое вирусное платье с оптической иллюзией уменьшения талии, — гласила подпись к видео тиктокерши.

Хотя бытует мнение, что обтягивающие платья лишь подчеркивают отсутствие изгибов в районе талии, в случае с платьем тиктокерши эта точка зрения оказалась неверной. На видео девушка показала, как завязала широкий пояс наряда и посильнее затянула его.

За счет того, что принт на платье состоит из продольных полосок, при завязывании пояса они так стягиваются, что создают иллюзию узкой талии.

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