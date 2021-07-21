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    Копия мужа. Тина Кароль показала, как вырос ее сын (видео)

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    Певица Тина Кароль - Копия мужа. Тина Кароль показала, как вырос ее сын (видео)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/_fantina/

    Поклонники признались, что восхищены тем, что интересует парня в 12 лет

    Украинская певица Тина Кароль, которая продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен, похвасталась подросшим сыном Вениамином.

    Сейчас парню 12 лет и он растет очень любознательным и умным. Так, на фан-странице в Instagram исполнительницы появилось видео, на котором она разговаривает с Веней о книге, которую он собирается читать.

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    Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

    «Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи. Эта книга о том, что он находит мальчика, которому помогает жить, но он узнает, что у мальчика есть секрет, тайна. Я пока не знаю, что за тайна. Я буду читать», — сообщил Вениамин.

    Отметим, что эта книга, которую читает парень, на английском языке и там немало страниц.

    Поклонники признались, что восхищены тем, что интересует парня в 12 лет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости дети звезд Тина Кароль певица
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    Копия мужа. Тина Кароль показала, как вырос ее сын (видео)