Копия мужа. Тина Кароль показала, как вырос ее сын (видео)

Поклонники признались, что восхищены тем, что интересует парня в 12 лет

Украинская певица Тина Кароль, которая продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен, похвасталась подросшим сыном Вениамином.

Сейчас парню 12 лет и он растет очень любознательным и умным. Так, на фан-странице в Instagram исполнительницы появилось видео, на котором она разговаривает с Веней о книге, которую он собирается читать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

«Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи. Эта книга о том, что он находит мальчика, которому помогает жить, но он узнает, что у мальчика есть секрет, тайна. Я пока не знаю, что за тайна. Я буду читать», — сообщил Вениамин.

Отметим, что эта книга, которую читает парень, на английском языке и там немало страниц.

Поклонники признались, что восхищены тем, что интересует парня в 12 лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.