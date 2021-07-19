  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца

    Я ухожу, — заявила артистка

    39-летняя поп-звезда Бритни Спирс выступила с сенсационным заявлением. Американская поп-певица призналась, что больше не будет выходить на сцену.

    Бритни захотела добиться справедливости и начать снова самостоятельно контролировать свою жизнь. В прошлом году ее опекуном стала менеджер Джоди Монтгомери, а теперь звезда ждет очередного заседания суда, чтобы доказать свою дееспособность.

    Сейчас артистка наконец перестала бояться и почувствовала вкус свободы. Она откровенно обратилась к поклонникам, гневно высказавшись о своем отце и его поведении. Звезда категорично призналась, что не будет больше выходить на сцену, пока отец все еще контролирует ее карьеру.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца
    Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца

    «Многие критикуют мои танцевальные видео дома. Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене в ближайшее время до тех пор, пока отец управляет моей жизнью, говорит, как мне одеваться и что мне думать. Все это я делала последние 13 лет. Я ухожу», — заявила Бритни.

    Она упомянула и младшую сестру Линн, которая несколько лет назад попробовала выступить с ее хитами. «Не может быть ничего хуже той ситуации, когда самые близкие люди, которые никогда не приходили к вам, публикуют сообщения о вашей ситуации, какой бы она ни была, и публично говорят о поддержке. Нет ничего хуже этого! Как посмели люди, которых вы любите больше всего, высказываться? Ведь в свое время они даже не протянули руку, чтобы хоть как-то помочь мне, когда я оказалась на дне», — эмоционально пожаловалась певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

    Читайте также: Ради поездки в «Диснейленд» британка прикинулась смертельно больной и собирала пожертвования
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца