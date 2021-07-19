Бритни Спирс не будет выходить на сцену, пока не освободится от опеки отца

Я ухожу, — заявила артистка

39-летняя поп-звезда Бритни Спирс выступила с сенсационным заявлением. Американская поп-певица призналась, что больше не будет выходить на сцену.

Бритни захотела добиться справедливости и начать снова самостоятельно контролировать свою жизнь. В прошлом году ее опекуном стала менеджер Джоди Монтгомери, а теперь звезда ждет очередного заседания суда, чтобы доказать свою дееспособность.

Сейчас артистка наконец перестала бояться и почувствовала вкус свободы. Она откровенно обратилась к поклонникам, гневно высказавшись о своем отце и его поведении. Звезда категорично призналась, что не будет больше выходить на сцену, пока отец все еще контролирует ее карьеру.

«Многие критикуют мои танцевальные видео дома. Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене в ближайшее время до тех пор, пока отец управляет моей жизнью, говорит, как мне одеваться и что мне думать. Все это я делала последние 13 лет. Я ухожу», — заявила Бритни.

Она упомянула и младшую сестру Линн, которая несколько лет назад попробовала выступить с ее хитами. «Не может быть ничего хуже той ситуации, когда самые близкие люди, которые никогда не приходили к вам, публикуют сообщения о вашей ситуации, какой бы она ни была, и публично говорят о поддержке. Нет ничего хуже этого! Как посмели люди, которых вы любите больше всего, высказываться? Ведь в свое время они даже не протянули руку, чтобы хоть как-то помочь мне, когда я оказалась на дне», — эмоционально пожаловалась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.