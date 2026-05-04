Ще одна актриса пішла з «Кварталу 95»

Анастасія Оруджова підсумувала роки роботи в проєкті
Зірка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова залишає проєкт і починає новий етап

Українська гумористка Анастасія Оруджова офіційно оголосила про своє рішення залишити студію «Квартал 95» після восьми років співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки в Instagram.

Акторка опублікувала в соціальних мережах добірку знакових фотографій, на яких зафіксовані найяскравіші моменти її кар'єри у проєктах студії. За словами Оруджової, кожна історія має свій початок і фінал, тому настав час рухатися далі.

Вона зазначила, що за вісім років спільної роботи з колективом пройшла через конкуренцію, досягнення та міцну дружбу. Артистка подякувала колегам за підтримку та «рок-н-рол» на сцені й поза нею, висловивши вдячність за весь пройдений шлях.

Анастасія Оруджова здобула широку популярність завдяки виступам у проєкті «Ліга сміху» , де вона представляла команду «Тріо різні» . Її успіх на гумористичній арені дозволив згодом стати однією з ключових акторок «Жіночого кварталу», де вона працювала від самого заснування проєкту.

Зазначимо, студія «Квартал 95» за останній час зазнала помітних кадрових змін через вихід одразу кількох провідних акторок. Зокрема, колектив офіційно залишила Олена Кравець, яка прийняла рішення розвивати власні проєкти ще на початку повномасштабної війни.

Також про своє прощання з командою після восьми років роботи оголосила Анастасія Оруджова, зазначивши, що для неї настав час рухатися далі. Разом із нею творче об’єднання в той самий період залишили Ірина Сопонару та Аліна Блажкевич.

Нагадаємо, «Жіночий квартал» – це розважальне телешоу студії «Квартал 95», яке стартувало у 2018 році як музично-гумористичний проєкт за участю лише жінок. Анастасія Оруджова була незмінною учасницею колективу, поєднуючи виступи на телебаченні з акторською діяльністю в кіно та театрі.

Раніше ексучасниця студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла, що важко переживала скандал, пов'язаний з її програмою на телеканалі «Дім». 

