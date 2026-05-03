Перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня: текстова трансляція

Ілля Мандебура
Сьогодні на сцену вийдуть представники другої половини першого півфіналу
фото: EBU

Стежимо за другим днем прогонів разом з «Главкомом»

3 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники першого півфіналу. Про їх перебіг повідомив «Главком» в цій новині. 

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (3 травня)

12:00. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora

12:40. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

12:20. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

14:15. Бельгія: ESSYLA – Dancing on the Ice

14:55. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

16:30. Сан-Марино: SENHIT – Superstar

17:10. Польща: ALICJA – Pray

17:50. Сербія: LAVINA – Kraj Mene

Нагадаємо, що вчора, 2 травня, на сцену вийшли представники першої половини першого півфіналу

Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
Перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня: текстова трансляція
Вогонь, лазери і багато енергії. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 2 травня?
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні
«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
