Перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня: текстова трансляція
Стежимо за другим днем прогонів разом з «Главкомом»
3 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники першого півфіналу. Про їх перебіг повідомив «Главком» в цій новині.
Про перші репетиції
Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.
Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.
Блог перших репетицій (3 травня)
12:00. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora
12:40. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
12:20. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
14:15. Бельгія: ESSYLA – Dancing on the Ice
14:55. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
16:30. Сан-Марино: SENHIT – Superstar
17:10. Польща: ALICJA – Pray
17:50. Сербія: LAVINA – Kraj Mene
Нагадаємо, що вчора, 2 травня, на сцену вийшли представники першої половини першого півфіналу.
