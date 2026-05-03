Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1

Антон Федорців
Андреа Кімі Антонеллі зберіг лідерство в чемпіонаті
фото: Reuters

Італійський пілот оформив третю перемогу поспіль

Гонщик стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у Гран-прі Маямі. Про це повідомляє «Главком».

На старті найактивнішим був пілот «Феррарі» Леклер. Монегаск вирвався у лідери з третьої позиції. А от чотириразовий чемпіон світу Ферстаппен («Ред Булл») перестарався з атакою і відкотився з другого місця в середину пелотону.

Лідер сезону Антонеллі з «Мерседеса» негайно взявся пресингувати Леклера. Натомість за молодим італійцем прилаштувався чинний чемпіон Норріс («Макларен»). Антонеллі спробував пройти пілота «Феррарі», та той повернув лідерство, а невдачею першого в чемпіонаті скористався ще й британець.

Після нетривалого періоду за автомобілем безпеки Норріс і Антонеллі таки розібралися з Леклером. Утім, тривалої боротьби за лідерство на цьому відрізку не вийшло. Британський гонщик від'їхав від італійця на безпечну відстань.

Та стратеги «Мерседеса» зробили вдалий хід. Вони покликали Антонеллі в бокси раніше, тож після всіх пітстопів молодий опинився в лідерах. Норріс же розпочав тривале переслідування суперника. Тим часом третім трохи несподівано опинився Ферстаппен, який рано замінив гуму та швидко прорвався у район проміжного подіуму.

Норріс пресингував Антонеллі впродовж усієї другої половини гонки. Проте, італійський пілот уважно захищався і фактично так і не надав гонщику «Макларена» жодного шансу. Зате Ферстаппен поступово почав втрачати та спершу пропустив Леклера, а потім і Піастрі з «Макларена».

Зрештою, на фінальних колах інтрига спостерігалася лише в боротьбі за третє місце. Піастрі на передостанньому колі зумів пройти Леклера. Останній помилився і ледь не вилетів із траси та пошкодив болід. Як наслідок, на фінальних метрах дистанції його пройшли ще й Расселл («Мерседес») і Ферстаппен.

Отже, компанію Антонеллі та Норрісу на подіумі склав Піастрі. Далі в заліковій зоні розташувалися Расселл, Ферстаппен, Леклер, пілот «Феррарі» Гемілтон, Колапіно з «Альпін» і два гонщики «Вільямса» – Сайнс і Албон.

Із трьома перемогами на чотирьох етапах Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку пілотів (100 очок). Другим іде його напарник Расселл (80 пунктів). Трійку найкращих наразі замикає Леклер (63 очки). «Мерседес» у Кубку конструкторів набрав 143 пункти, випереджаючи «Феррарі» вже на 45 балів.

До слова, раніше Формула-1 перенесла старт Гран-прі Маямі через шторм. Спершу основна гонка мала розпочатися о 23-й годині за київським часом. Утім, зважаючи на попередження синоптиків, організатори перенесли початок на 20:00.

Нагадаємо, напередодні помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

