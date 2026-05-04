Каменських вперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення

Настя Каменських зустрічає день народження без Потапа та розповідає про початок іншого етапу

Співачка Настя Каменських вперше прокоментувала зміни у своєму житті на тлі новин про розлучення з продюсером Потапом та розповіла про початок нового етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки в Instagram.

Сьогодні, 4 травня, виконавиці виповнилося 39 років. Своє свято артистка зустрічає в новому статусі, про що вона натякнула у дописі в соцмережах. Каменських опублікувала кадри з морського узбережжя, де виглядає спокійною та усміхненою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK (@kamenskux)

Співачка дала зрозуміти, що попри складний період, вона готова до змін. Вона лаконічно зазначила, що відкриває «новий розділ», і побажала собі, щоб ця частина життя стала найкращою серед усіх попередніх.

Зараз виконавиця проживає за межами України, зосередившись на розвитку міжнародної кар'єри. Останнім часом вона неодноразово потрапляла у центр публічних обговорень через свою позицію. Зокрема, критику викликали її висловлювання щодо мовного питання та розрив співпраці з відомим українським брендом. Попри це, артистка продовжує випускати нові треки та активно вести комунікацію з фанатами у мережі.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Настя Каменських та Потап офіційно розлучилися після майже семи років шлюбу. Пара тривалий час працювала разом у дуеті, а згодом оголосила про стосунки та весілля. Чутки про розрив зіркового подружжя ширилися мережею кілька місяців, доки вони остаточно не підтвердили розрив.