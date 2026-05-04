Каменських вперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
Настя Каменських заявила про новий статус у свій 39-й день народження
фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських зустрічає день народження без Потапа та розповідає про початок іншого етапу

Співачка Настя Каменських вперше прокоментувала зміни у своєму житті на тлі новин про розлучення з продюсером Потапом та розповіла про початок нового етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки в Instagram.

Сьогодні, 4 травня, виконавиці виповнилося 39 років. Своє свято артистка зустрічає в новому статусі, про що вона натякнула у дописі в соцмережах. Каменських опублікувала кадри з морського узбережжя, де виглядає спокійною та усміхненою.

Співачка дала зрозуміти, що попри складний період, вона готова до змін. Вона лаконічно зазначила, що відкриває «новий розділ», і побажала собі, щоб ця частина життя стала найкращою серед усіх попередніх.

Зараз виконавиця проживає за межами України, зосередившись на розвитку міжнародної кар'єри. Останнім часом вона неодноразово потрапляла у центр публічних обговорень через свою позицію. Зокрема, критику викликали її висловлювання щодо мовного питання та розрив співпраці з відомим українським брендом. Попри це, артистка продовжує випускати нові треки та активно вести комунікацію з фанатами у мережі.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Настя Каменських та Потап офіційно розлучилися після майже семи років шлюбу. Пара тривалий час працювала разом у дуеті, а згодом оголосила про стосунки та весілля. Чутки про розрив зіркового подружжя ширилися мережею кілька місяців, доки вони остаточно не підтвердили розрив.

Каменських вперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення
Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція
Ще одна актриса пішла з «Кварталу 95»
На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
Фільм «Диявол носить Prada 2» зібрав у світовому прокаті $233 млн
Піротехніка та снігові машини. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня?
