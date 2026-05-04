Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція
Стежимо за третім днем репетицій головного музичного конкурсу Європи разом з «Главкомом»
4 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники другого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком» в цій новині.
Про перші репетиції
Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.
Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.
Блог перших репетицій (4 травня)
12:00. Болгарія: Dara – Bangaranga
12:40. Азербайджан: Jiva – Just Go
13:20. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
14:15. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
14:55. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads
16:30. Вірменія: Simón – Paloma Rumba
17:10: Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
Нагадаємо, що вчора, 3 травня, пройшли перші репетиції для другої частини першого півфіналу.
