Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Сьогодні на сцену у Відні вийдуть перші сім учасників другого півфіналу
фото: Aussie Vision

Стежимо за третім днем репетицій головного музичного конкурсу Європи разом з «Главкомом»

4 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники другого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком» в цій новині. 

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (4 травня)

12:00. Болгарія: Dara – Bangaranga

12:40. Азербайджан: Jiva – Just Go

13:20. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

14:15. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

14:55. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

16:30. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

17:10: Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, пройшли перші репетиції для другої частини першого півфіналу

