Студія «Квартал 95» відкрила нову компанію без Тимура Міндіча. Коментар кварталу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Студія «Квартал 95» відкрила нову компанію без Тимура Міндіча. Коментар кварталу
Пресслужба «Кварталу 95» прокоментувала створення нової компанії «Квартал ЮА»
фото з відкритих джерел

Нову компанію студії «Квартал 95» зареєстрували в листопаді 2025 року

Студія «Квартал 95» зареєструвала нову компанію ТОВ «Квартал ЮА». Вона буде новою юридичною особою продакшну. Серед власників компанії відсутнє ім’я Тімура Міндіча, проти якого було впроваджено персональні санкції. Про це пише «Главком».

Про реєстрацію ТОВ «Квартал ЮА» стало відомо з відкритих реєстрів, де зазначається, що власниками нової компанії стали семеро осіб, серед них відомі учасники «Кварталу 95»: Ірина Пікалова (10,5 %), Сергій Казанін (7 %), Євген Кошовий (7 %), Юрій Крапов (7 %), Роман Маров (7 %), Олександр Пікалов (7 %). Контрольна частка фірми (54,5%) залишилася за колишнім першим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром.

Власниками ТОВ «Квартал ЮА»стали нової стали семеро осіб
Власниками ТОВ «Квартал ЮА»стали нової стали семеро осіб
Студія «Квартал 95» зареєструвала нову компанію ТОВ «Квартал ЮА».

За даними реєстру, також відомо, що компанію було зареєстровано 20 днів тому, а саме 14 листопада 2025 року. Також зазначено розмір статутного капіталу, який склав 1 млн грн. Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ «Квартал ЮА» зазначено Пікалову Ірину Сергіївну.

Створення нової компанії прокоментувала пресслужба «Кварталу 95» у коментарі «Детектор медіа». Оскільки Тімур Міндіч, який був співвласником студії «Квартал 95» нині перебуває в розшуку та під санкціями, компанія вирішила створити нове ТОВ «Квартал ЮА». «До складу її засновників входять люди, які створювали «Квартал 95» від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА». Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією», – повідомили у «Кварталі 95».

Представники кварталу повідомили, що вони планують вести виробничу діяльність через ТОВ «Квартал ЮА». «Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою «Кварталу 95» та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи й не пов’язані з діяльністю «Кварталу 95» чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності «Кварталу 95», і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки в ТОВ «Квартал 95». Тому ТОВ «Квартал 95» продовжує існувати відповідно до законодавства України», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, як компанія «Квартал 95» заявила, що справа Тимура Міндіча не має стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. «Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним зі співвласників студії «Квартал 95», який опинився в центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди», – йдеться в заяві.

Повідомлялося, що новорічний концерт студії «Квартал 95», який запланований на 6–7 грудня, зіткнувся з бойкотом із боку кількох зірок після того, як співвласник студії Тимур Міндіч став фігурантом гучного корупційного скандалу, пов’язаного з «Енергоатомом». Від участі в заході публічно відмовилися співачка KOLA, хор «Гомін» та співачка Надя Дорофєєва.Артисти оголосили про свою відмову в соціальних мережах:

