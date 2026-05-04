Фільм «Диявол носить Prada 2» зібрав у світовому прокаті $233 млн

glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: 20th Century Studios

Фільм приніс $77 млн продажів квитків у кінотеатрах у США та Канаді, а міжнародна аудиторія стікалася на фільм, особливо в Італії

Сиквел культової стрічки «Диявол носить Prada» продемонстрував один із найпотужніших стартів року, зібравши у світовому прокаті $233 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Comscore, лише в кінотеатрах США та Канади продажі квитків на фільм від Walt Disney Co. склали $77 млн. Це відповідає очікуванням Disney ($75-80 млн), хоча прогнози BoxOffice Pro напередодні вихідних були дещо оптимістичнішими – близько $100 млн.

Міжнародна аудиторія виявила надзвичайний інтерес до новини, особливо в Італії, де прокат став четвертим за успішністю в історії країни. Показники сиквелу вже на 2,8% перевищили стартові збори оригіналу, який свого часу завершив прокат із загальною сумою $327 млн. Аналітики зазначають, що для драматичних серій такий успіх другого фільму є рідкісним явищем. Виходу продовження сприяв і сплеск інтересу до першої частини: за даними Nielsen, перегляди оригіналу на стрімінгових платформах зросли на 428% протягом березня та квітня.

Успіх стрічки забезпечила висока купівельна спроможність жіночої аудиторії, яка склала 76% усіх глядачів. За рівнем касових зборів фільм наблизився до таких хітів року, як «Проєкт «Слава Марії»» та «Михаїл». До своїх ролей у сиквелі повернувся зірковий склад оригіналу: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант. Для Меріл Стріп цей вікенд став найуспішнішим у кар'єрі на всіх ринках, випередивши навіть показники продовження мюзиклу «Mamma Mia!».

Як відомо, сюжет «Диявол носить Прада 2» зосереджується на реаліях сучасної медіаіндустрії: друкована преса, яка свого часу була наймоднішою платформою у світі, зазнає криз, а конкуренція в медіапросторі загострюється. Енді Сакс, яка після Runway побудувала власну кар’єру, несподівано повертається до сфери високої моди. Її шлях перетинається з Мірандою, яка готується до виходу на пенсію, і з Емілі Чарлтон, котра нині очолює один із провідних люксових брендів. Головні герої змагаються за рекламні бюджети, партнерства та вплив у світі, де цифрові медіа перевернули принципи влади і впливу на суспільний смак.

