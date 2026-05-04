В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026

Вдень у столиці температура коливатиметься від 23°С до 25°С тепла

Сьогодні, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Прогноз погоди на 4 травня Укргідрометцентр

У понеділок, 4 травня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.