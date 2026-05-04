Головна Новини
search button user button menu button

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 23°С до 25°С тепла

Сьогодні, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Прогноз погоди на 4 травня
Прогноз погоди на 4 травня
Укргідрометцентр

У понеділок, 4 травня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
27 квiтня, 12:05
Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні
Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні
26 квiтня, 23:03
Прогноз погоди на 24 квітня
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
24 квiтня, 06:00
Прогноз погоди на 23 квітня
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
23 квiтня, 06:00
Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам
Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну
22 квiтня, 15:24
15 квітня у деяких областях буде І рівень небезпечності
Уночі заморозки знову накриють Україну: які області під загрозою
14 квiтня, 18:11
Прогноз погоди на 13 квітня
В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 13 квітня 2026
13 квiтня, 06:00
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
9 квiтня, 05:59
Прогноз погоди на 8 квітня
В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026
8 квiтня, 06:10

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua