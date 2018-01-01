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    Критики назвали лучшие фильмы об Олимпиаде

    В список вошли картины, которые очень честно показывают переживания спортсменов
    Авторитетный американский киноресурс Vulture привлек критиков для составления списка лучших фильмов, которые рассказывают об Олимпиаде. В перечень вошло 15 картин. Первую строчку заняла лента «Охотник на лис» Беннетта Миллера. Этот фильм рассказывает о спортсмене, который готовится к играм в Сеуле 1988 года в особняке эксцентричного
    • Сьогодні, 13:41
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    &laquo;Охотник на лис&raquo;&nbsp;
    «Охотник на лис» 

    В список вошли картины, которые очень честно показывают переживания спортсменов

    Авторитетный американский киноресурс Vulture привлек критиков для составления списка лучших фильмов, которые рассказывают об Олимпиаде. В перечень вошло 15 картин. Первую строчку заняла лента «Охотник на лис» Беннетта Миллера.

    Этот фильм рассказывает о спортсмене, который готовится к играм в Сеуле 1988 года в особняке эксцентричного мультимиллионера. «Охотник на лис» вышел в 2014 году и был номинирован на «Оскар» в пяти категориях. Главные роли в нем исполнили Стив Карелл, Ченнинг Татум и Марк Руффало. В основу сюжета положена реальная история.

    «Серебро» в этом списке получила лента с Майклом Дугласом «Однажды в сентябре» (1999). Картина повествует о захвате израильских спортсменов в заложники бандой «Черный Сентябрь» в 1972 году на играх в Мюнхене.

    Третье место досталось документальному фильму «Олимпия» немки Лени Рифеншталь, прославившейся как «любимый режиссер Адольфа Гитлера». Вышедшая в 1938 году черно-белая картина повествует об играх, прошедших в Берлине в 1936-м.

    В первую десятку также вошли фильмы «Скоростной спуск», «Мюнхен», «Огненные колесницы», «Олимпиада в Токио», «Мираж на льду», «Глазами восьми» и вышедшая в 2017 году лента «Тоня против всех». А завершает список комедия «Лезвия славы: Звездуны на льду» с Уиллом Ферреллом и Джоном Хидером.

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    Джерело: Лента.Ру

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