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    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото

    Широкую популярность приобрели снимки, запечатлевшие спортсменов в комичных ситуациях
    В связи с началом Олимпийских игр в Южной Корее, пользователи сети решили вспомнить забавные случаи с предыдущих спортивных соревнований, которые запомнились своими анекдотичными фотографиями. Многие любят следить за спортивными соревнования, надеясь рассмотреть в них лучшие проявления человека. Его красоту, грацию, изящество и силу. Однако в
    • Сьогодні, 15:21
    • Розсилка
    Курьез на Олимпиаде
    Курьез на Олимпиаде

    Широкую популярность приобрели снимки, запечатлевшие спортсменов в комичных ситуациях

    В связи с началом Олимпийских игр в Южной Корее, пользователи сети решили вспомнить забавные случаи с предыдущих спортивных соревнований, которые запомнились своими анекдотичными фотографиями.

    Многие любят следить за спортивными соревнования, надеясь рассмотреть в них лучшие проявления человека. Его красоту, грацию, изящество и силу. Однако в отдельных случаях спортсмены проявляют себя не с лучшей стороны.

    Главными героями этих снимков стали фигуристы, которые во время исполнения наиболее сложных фигур, могут неплохо рассмешить своим выражением лица и позами. «Интересно, обращают ли на это внимание судьи, когда присуждают оценки спортсмену?» - задают остроумный вопрос составители подборки фото из Bored Panda.

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    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото
    Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото

    Читайте также: Группа поддержки северокорейского спортсмена на Олимпиаде взорвала сеть.

     

    Джерело: boredpanda.com

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