Курьез на Олимпиаде. Пользователи смеются над забавными фото

Широкую популярность приобрели снимки, запечатлевшие спортсменов в комичных ситуациях

В связи с началом Олимпийских игр в Южной Корее, пользователи сети решили вспомнить забавные случаи с предыдущих спортивных соревнований, которые запомнились своими анекдотичными фотографиями. Многие любят следить за спортивными соревнования, надеясь рассмотреть в них лучшие проявления человека. Его красоту, грацию, изящество и силу. Однако в



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Курьез на Олимпиаде

Широкую популярность приобрели снимки, запечатлевшие спортсменов в комичных ситуациях

В связи с началом Олимпийских игр в Южной Корее, пользователи сети решили вспомнить забавные случаи с предыдущих спортивных соревнований, которые запомнились своими анекдотичными фотографиями.

Многие любят следить за спортивными соревнования, надеясь рассмотреть в них лучшие проявления человека. Его красоту, грацию, изящество и силу. Однако в отдельных случаях спортсмены проявляют себя не с лучшей стороны.

Главными героями этих снимков стали фигуристы, которые во время исполнения наиболее сложных фигур, могут неплохо рассмешить своим выражением лица и позами. «Интересно, обращают ли на это внимание судьи, когда присуждают оценки спортсмену?» - задают остроумный вопрос составители подборки фото из Bored Panda.

Джерело: boredpanda.com