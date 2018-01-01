Звезда Голливуда впечатлила женственной фотосессией

Риз Уизерспун позирует в изысканных нарядах

Голливудская киноактриса Риз Уизерспун стала лицом мартовского выпуска американского Marie Claire. Звезда на кадрах выглядит очень женственно и изысканно. Автором фотосъемки стал Томас Вайтсайд, а сама актриса примерила несколько элегантных платьев нежных оттенков. В своем интервью Риз поделилась взглядом на «женские», фильмы, в



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Риз Уизерспун

Риз Уизерспун позирует в изысканных нарядах

Голливудская киноактриса Риз Уизерспун стала лицом мартовского выпуска американского Marie Claire. Звезда на кадрах выглядит очень женственно и изысканно. Автором фотосъемки стал Томас Вайтсайд, а сама актриса примерила несколько элегантных платьев нежных оттенков.

В своем интервью Риз поделилась взглядом на «женские», фильмы, в которых по сюжету делается акцент именно на женские переживания и в центре события оказываются представительницы именно слабого пола. По ее мнению, такие картины обязательно нужно поддерживать на уровне независимого кино.

«У нас должно быть больше возможностей — и добиться успеха, и провалиться. Потому что искусство — это не постоянный коммерческий успех, это смелость взять на себя роль того, кто откроет миру новые идеи», — прокомментировала Ризерспун.

Эта актриса была отмечена премиями «Оскар» и «Золотой глобус». Она сыграла около в 50 фильмах и стала продюсером в семи фильмах и сериалах. Актрису хорошо знают по главной роли в популярной ленте «Блондинка в законе», а также благодаря последнему сериалу «Большая маленькая ложь» (2017), в котором она стала как главной героиней, так и продюсером проекта.

Джерело: 24 канал