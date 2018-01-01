В Киеве поставят спектакль по пьесе выдающегося британского драматурга XXI века

Автор пьесы Мартина МакДонах прославился своими фильмами «Залечь на дно в Брюгге» и «Три биллборда на границе Эббинг, Миссури»

15 и 16 февраля в киевском театре «Сцена 6» состоятся первые показы спектакля «Кицюня» от «Дикого театра». Спектакль создан по пьесе «Лейтенант с острова Инишмор» известного британского драматурга, сценариста и режиссера Мартина МакДонах («Залечь на дно в Брюгге», «Семь

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Спектакль «Кицюня»

Автор пьесы Мартина МакДонах прославился своими фильмами «Залечь на дно в Брюгге» и «Три биллборда на границе Эббинг, Миссури»

15 и 16 февраля в киевском театре «Сцена 6» состоятся первые показы спектакля «Кицюня» от «Дикого театра». Спектакль создан по пьесе «Лейтенант с острова Инишмор» известного британского драматурга, сценариста и режиссера Мартина МакДонах («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три биллборда на границе Эббинг, Миссури») - и это первая постановка пьесы в Украине, пишет «Главком».

События, происходящие в оригинале на ирландском острове Инишмор, переносятся в Ирландщину. А герои начинают торговать янтарем и критиковать украинские реалии. Спектакль идет в живом музыкальном сопровождении от группы Red Alice.

В центре сюжета – Патрик, жестокий и безжалостный убийца, который держит в страхе всю страну. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Он мчится как ураган, сметая все и всех на своем пути. И есть лишь одно существо во всем мире, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ней случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

Руководит постановкой Максим Голенко, известный своими постановками «Афродизиак», «Вий 2.0.» И «Виталик».

«Дикий театр» стал финалистом театрального конкурса Taking the Stage 2017 Британского Совета в Украине и получил возможность реализовать пьесу МакДонаха на сцене. Театр предупреждает: спектакль не рекомендован к просмотру людям с неустойчивой психикой, глубоко беременным женщинам и любителям котиков. А также содержит сцены насилия, жестокости, сарказм и обсценную лексику.

В спектакле задействованы актеры из 10 театров Киева: Заяц Владимир (Театр на Печерске), Цвеликова Лилия («Золотые Ворота»), Кузина Анна (актриса театра и кино), Ярема Александр (ТЮЗ/»Золотые Ворота»), Халаимов Роман (Театр на Подоле), Вивчарюк Дмитрий (Театр Оперетты), Шацкий Денис (актер театра и кино), Доричевский Алексей («Дикий Театр»), Кукуюк Михаил (Театр на левом берегу Днепра), Кравчук Владимир («Дикий Театр»), Кронглевський Андрей («Дикий Театр»), Соловьев Дмитрий (Театр «Колесо»), Гладкий Владимир (актер театра и кино), Соколов Александр («Малый Театр»).

Творческая группа: автор Мартин Макдона, перевод Илья Пелюк, режиссер Максим Голенко, художник Мария Хомякова, композитор Дмитрий Данов, ассистент режиссера Любовь Скорик, продюсер Ярослава Кравченко.