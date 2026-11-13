Куди поділася легендарна Сестричка Віка? Співачка вперше показала своє житло у США (фото)
Сестричка Віка підтримала українців
Зірка 1990-х років, співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, вперше за тривалий час з'явилася у публічному просторі. Артистка показала свій будинок у США. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск співачки Христини Соловій.
Вікторію Врадій у Лос-Анджелесі відвідала Христина Соловій. Співачки поспілкувалися про творчість та життя Сестрички Віки у її будинку. У кадрі можна побачити звичайне житло в американському містечку. Однак будинок зірки вирізняється яскравим дизайном та різними акцентними деталями інтер'єру.
Зірка 90-х зізналася, що за роки еміграції й досі сумує за Україною та мріє поїхати у Карпати. «У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець), приїхати в Карпати, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок», – зізналася співачка.
Сестричка Віка залишається поза публічним життям. Однак про Україну не забуває. Зірка вірить, що війна в Україні закінчиться і настане мир. «Все буде добре. Я відчуваю, що все скінчиться добре для України. Я розумію, страшенні втрати, нещасні діти. Я то все відчуваю, ніби це особисте. Але я точно знаю, що Україна буде завжди. Вона понад усе», – висловилася артистка.
Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій зустріла у США популярну артистку 1990-х років Вікторію Врадій, яка була відома як Сестричка Віка. Під час зустрічі Христині Соловій вдалося не лише поспілкуватися з Вікторією Врадій. Вона зробила кавер на одну з її пісень.
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