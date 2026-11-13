Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Куди поділася легендарна Сестричка Віка? Співачка вперше показала своє житло у США (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сестричка мешкає у США та не веде публічний спосіб життя

Сестричка Віка підтримала українців

Зірка 1990-х років, співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, вперше за тривалий час з'явилася у публічному просторі. Артистка показала свій будинок у США. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск співачки Христини Соловій.

Вікторію Врадій у Лос-Анджелесі відвідала Христина Соловій. Співачки поспілкувалися про творчість та життя Сестрички Віки у її будинку. У кадрі можна побачити звичайне житло в американському містечку. Однак будинок зірки вирізняється яскравим дизайном та різними акцентними деталями інтер'єру.

Сестричка Віка показала свій дім
Сестричка Віка показала свій дім
фото: скриншот Христина Соловій /YouTube

Зірка 90-х зізналася, що за роки еміграції й досі сумує за Україною та мріє поїхати у Карпати. «У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець), приїхати в Карпати, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок», – зізналася співачка.

Сестричка Віка показала свій будинок у США
Сестричка Віка показала свій будинок у США
фото: скриншот Христина Соловій /YouTube

Сестричка Віка залишається поза публічним життям. Однак про Україну не забуває. Зірка вірить, що війна в Україні закінчиться і настане мир. «Все буде добре. Я відчуваю, що все скінчиться добре для України. Я розумію, страшенні втрати, нещасні діти. Я то все відчуваю, ніби це особисте. Але я точно знаю, що Україна буде завжди. Вона понад усе», – висловилася артистка.

Вікторія Врадій народилася у Львові. Співачка починала свій шлях з вокально-інструментального ансамблю «Арніка». Пізніше співала в джаз-роковому гурті «Лабіринт» під керівництвом Юрія Варума. У 1989 році Врадій здобула перше місце в рок-категорії фестивалю «Червона рута» в Чернівцях. Після цього вона розпочала сольну кар’єру під сценічним ім’ям Сестричка Віка. Співпрацювала з гуртом «Брати Гадюкіни» та має спільну пісню з Михайлом Боярським. У її гурті виступали майбутні засновники «Скрябіна» Андрій Кузьменко та Сергій Гера. У 1992 році отримала титул «Міс Рок-Європа». Нині мешкає у США.

Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій зустріла у США популярну артистку 1990-х років Вікторію Врадій, яка була відома як Сестричка Віка. Під час зустрічі Христині Соловій вдалося не лише поспілкуватися з Вікторією Врадій. Вона зробила кавер на одну з її пісень.

Читайте також:

Теги: співачка українці за кордоном США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа
Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа
5 листопада, 04:18
США святкують політичний тріумф демократів
Вибори у США: американці вийшли на вулиці святкувати перемогу демократів (відео)
4 листопада, 11:26
Гайді Клум вразила ефектим образом
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
30 жовтня, 18:02
Койль стверджує, що Трамп розірвав її сукню, а після нападу на її тілі залишилися синці та кровотечі
Відома швейцарська модель звинуватила Трампа у зґвалтуванні – Bild
27 жовтня, 13:55
Президент США Дональд Трамп подякував Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
26 жовтня, 20:42
3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу
Вибори у США: де і як вирішуватиметься доля Конгресу
23 жовтня, 16:45
Rti Патель може відвідати Москву та Санкт-Петербург 14-15 жовтня
Пєсков зробив заяву про можливий візит директора ФБР до Москви
14 жовтня, 13:49
Москва намагається запобігти побоюванням щодо можливого дефіциту
Кремль намагається стримати невдоволення росіян через дизельну угоду зі США – ISW
14 жовтня, 09:26
Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото)
Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото)
13 жовтня, 15:02

Шоу-біз

Melovin вразив розмірами своїх гонорарів на корпоративах
Melovin вразив розмірами своїх гонорарів на корпоративах
Куди поділася легендарна Сестричка Віка? Співачка вперше показала своє житло у США (фото)
Куди поділася легендарна Сестричка Віка? Співачка вперше показала своє житло у США (фото)
Максим Галкін показав 13-річного сина та вразив мережу (фото)
Максим Галкін показав 13-річного сина та вразив мережу (фото)
До будинку Тора з Marvel увірвалися грабіжники: деталі злочину
До будинку Тора з Marvel увірвалися грабіжники: деталі злочину
«Крізь сльози та біль». Чоловік Ірини Федишин розповів, як вона записала першу пісню після втрати доньки
«Крізь сльози та біль». Чоловік Ірини Федишин розповів, як вона записала першу пісню після втрати доньки
Співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027
Співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
125K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua