Куди поділася легендарна Сестричка Віка? Співачка вперше показала своє житло у США (фото)

Сестричка Віка підтримала українців

Зірка 1990-х років, співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, вперше за тривалий час з'явилася у публічному просторі. Артистка показала свій будинок у США. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск співачки Христини Соловій.

Вікторію Врадій у Лос-Анджелесі відвідала Христина Соловій. Співачки поспілкувалися про творчість та життя Сестрички Віки у її будинку. У кадрі можна побачити звичайне житло в американському містечку. Однак будинок зірки вирізняється яскравим дизайном та різними акцентними деталями інтер'єру.

Сестричка Віка показала свій дім фото: скриншот Христина Соловій /YouTube

Зірка 90-х зізналася, що за роки еміграції й досі сумує за Україною та мріє поїхати у Карпати. «У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець), приїхати в Карпати, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок», – зізналася співачка.

Сестричка Віка показала свій будинок у США фото: скриншот Христина Соловій /YouTube

Сестричка Віка залишається поза публічним життям. Однак про Україну не забуває. Зірка вірить, що війна в Україні закінчиться і настане мир. «Все буде добре. Я відчуваю, що все скінчиться добре для України. Я розумію, страшенні втрати, нещасні діти. Я то все відчуваю, ніби це особисте. Але я точно знаю, що Україна буде завжди. Вона понад усе», – висловилася артистка.

Вікторія Врадій народилася у Львові. Співачка починала свій шлях з вокально-інструментального ансамблю «Арніка». Пізніше співала в джаз-роковому гурті «Лабіринт» під керівництвом Юрія Варума. У 1989 році Врадій здобула перше місце в рок-категорії фестивалю «Червона рута» в Чернівцях. Після цього вона розпочала сольну кар’єру під сценічним ім’ям Сестричка Віка. Співпрацювала з гуртом «Брати Гадюкіни» та має спільну пісню з Михайлом Боярським. У її гурті виступали майбутні засновники «Скрябіна» Андрій Кузьменко та Сергій Гера. У 1992 році отримала титул «Міс Рок-Європа». Нині мешкає у США.

Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій зустріла у США популярну артистку 1990-х років Вікторію Врадій, яка була відома як Сестричка Віка. Під час зустрічі Христині Соловій вдалося не лише поспілкуватися з Вікторією Врадій. Вона зробила кавер на одну з її пісень.