Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)

Гайді Клум затьмарила гостей вечірки сукнею української дизайнерки

Німецька супермодель та ведуча Гайді Клум з'явилася на передгелловінській вечірці в Нью-Йорку в яскравій помаранчевій сукні від українського бренду. Зірка вразила своїм ефектним образом на святкуванні третьої річниці її ресторану Crazy Pizza. Про це пише «Главком» із посиланням на Vogue.

Для вечірки, яка відбулася 29 жовтня, 53-річна модель обрала помаранчеву сукню від бренду одеської дизайнерки Lever Couture. Ця модель входить до колекції «Анатомія ідентичності». Плаття виконане з плісованого фатину та має високий розріз. Тож Гайді Клум доповнила свій образ чорними високими ботфортами. Зазначимо, такий «лук» влучно підійшов для вечірки з гелловінською тематикою, нагадуючи кольори тематичних гарбузів та чорних кажанів.

У сукні українського бренду Гайді Клум відвідала вечірку в геловінському стилі, яка була присвячена третій річниці ресторану Crazy Pizza в Нью-Йорку. Клум є партнеркою та інвесторкою закладу. На святкування супермодель прийшла зі старшими дітьми: 22-річною Лені Олумі, 21-річним Генрі Самуелем та 19-річним Йоганом.

Серед гостей заходу були й інші знаменитості, зокрема акторка Софія Верґара, актор Кайл Маклаклен та інші. Гості активно діляться в мережі спільними фото з Гайді Клум, на яких вона затьмарює все довкола яскравою помаранчевою сукнею.

Нагадаємо, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. Вона обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.

До слова, на 98-й церемонії вручення премії «Оскар» у Лос-Анджелесі головну нагороду премії здобув фільм «Одна битва за іншою». Команду стрічки-переможця на червоній доріжці представляла акторка Шейна Макгейл. Для заходу вона обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності» від українського бренду Lever Couture.