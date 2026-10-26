Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
Президент США Дональд Трамп подякував Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки
фото: АР

Американські законодавці звернулися до найбільших банків і портів США

Представники Демократичної партії США почали підготовку до можливого розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива. Впливові законодавці вимагають від найбільших американських банків і портів зберегти документи, пов'язані з потенційним імпортом російських нафтопродуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, розслідування дизельної угоди Трампа з Москвою може стати одним із пріоритетів демократів, якщо після виборів вони отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Підготовка до можливих перевірок уже вийшла за межі політичних заяв. Законодавці звернулися до фінансових установ і портових адміністрацій, які потенційно можуть бути залучені до операцій із російським дизельним пальним.

У листі, який отримало видання, автори наголосили на можливих юридичних наслідках таких операцій.

«Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу», – йдеться в документі.

Лист підписали сенатори-демократи Кріс Кунс, Елізабет Воррен, Рон Вайден і Шелдон Вайтгаус. У разі відновлення контролю демократів над Сенатом вони можуть очолити впливові комітети із закордонних справ, банківської справи, фінансів та судової влади відповідно.

До звернення також долучився конгресмен Грег Мікс, який може очолити Комітет із закордонних справ Палати представників, якщо демократи здобудуть там більшість.

Ініціаторкою листа стала сенаторка Джин Шахін, одна з провідних представниць демократів у Комітеті Сенату із закордонних справ. Документ також підписав сенатор-республіканець Том Тілліс.

Звернення надіслали шістьом великим американським банкам: J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Аналогічні листи отримали адміністрації портів Х'юстона, Бомонта й Корпус-Крісті в Техасі, а також Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Законодавці закликали фінансові установи та порти утриматися від сприяння закупівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню та розподілу російського дизельного палива на території США.

Крім того, автори звернення закликали компанії не брати участі в операціях із російським дизелем на інших ринках у межах нещодавнього послаблення санкційних обмежень.

За даними Axios, вимога зберегти документацію свідчить про намір демократів у разі отримання більшості в Конгресі перевірити не лише рішення адміністрації Трампа, а й можливу участь приватних компаній у відповідних операціях.

Водночас наразі йдеться саме про підготовку до потенційного розслідування. Його проведення залежатиме, зокрема, від результатів виборів до Конгресу США.

Нагадаємо, що 23 жовтня перший танкер із російським дизельним пальним вирушив до Сполучених Штатів після домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Судно перевозить 40 тис. тонн дизеля та прямує до Нью-Йорка

Читайте також:

Теги: США Сенат США Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що після припинення вогню Україна звертатиметься до США та європейських партнерів по гарантії безпеки
Зеленський відповів, чи погодиться Україна на втрату територій заради припинення війни
22 жовтня, 21:30
Європа шукає людину для переговорів із Путіним
Хто говоритиме з Путіним від імені Європи? Журналісти назвали кандидатів
22 жовтня, 15:09
Путін передав подяку Меланії Трамп через Віткоффа
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
21 жовтня, 12:52
Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії
18 жовтня, 00:46
Обмеження обміну розвідданими може ускладнити для України планування військових операцій та удари вглиб країни-агресора
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26
США запропонували провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах в кінці жовтня, а Україна підтримала це рішення
МЗС України зробило заяву стосовно можливих переговорів з РФ в жовтні
7 жовтня, 19:01
Злочинця затримали у Воронезькій області
Колишній охоронець Мотороли вбив і розчленував дружину та доньку ресторатора
4 жовтня, 17:38
Зеленський наголосив, що був би готовий використати саміт G20 для переговорів про завершення війни
Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
3 жовтня, 21:46
Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії, якими окупанти завдають регулярних ударів по Україні
Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
1 жовтня, 08:04

Політика

Міська рада Перемишля одноголосно призупинила партнерство зі Львовом
Міська рада Перемишля одноголосно призупинила партнерство зі Львовом
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
Зеленський призначив посла України в Габоні
Зеленський призначив посла України в Габоні
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь
КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь
Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами
Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
149K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
81K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua