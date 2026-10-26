Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи

Президент США Дональд Трамп подякував Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки

Американські законодавці звернулися до найбільших банків і портів США

Представники Демократичної партії США почали підготовку до можливого розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива. Впливові законодавці вимагають від найбільших американських банків і портів зберегти документи, пов'язані з потенційним імпортом російських нафтопродуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, розслідування дизельної угоди Трампа з Москвою може стати одним із пріоритетів демократів, якщо після виборів вони отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Підготовка до можливих перевірок уже вийшла за межі політичних заяв. Законодавці звернулися до фінансових установ і портових адміністрацій, які потенційно можуть бути залучені до операцій із російським дизельним пальним.

У листі, який отримало видання, автори наголосили на можливих юридичних наслідках таких операцій.

«Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу», – йдеться в документі.

Лист підписали сенатори-демократи Кріс Кунс, Елізабет Воррен, Рон Вайден і Шелдон Вайтгаус. У разі відновлення контролю демократів над Сенатом вони можуть очолити впливові комітети із закордонних справ, банківської справи, фінансів та судової влади відповідно.

До звернення також долучився конгресмен Грег Мікс, який може очолити Комітет із закордонних справ Палати представників, якщо демократи здобудуть там більшість.

Ініціаторкою листа стала сенаторка Джин Шахін, одна з провідних представниць демократів у Комітеті Сенату із закордонних справ. Документ також підписав сенатор-республіканець Том Тілліс.

Звернення надіслали шістьом великим американським банкам: J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Аналогічні листи отримали адміністрації портів Х'юстона, Бомонта й Корпус-Крісті в Техасі, а також Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Законодавці закликали фінансові установи та порти утриматися від сприяння закупівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню та розподілу російського дизельного палива на території США.

Крім того, автори звернення закликали компанії не брати участі в операціях із російським дизелем на інших ринках у межах нещодавнього послаблення санкційних обмежень.

За даними Axios, вимога зберегти документацію свідчить про намір демократів у разі отримання більшості в Конгресі перевірити не лише рішення адміністрації Трампа, а й можливу участь приватних компаній у відповідних операціях.

Водночас наразі йдеться саме про підготовку до потенційного розслідування. Його проведення залежатиме, зокрема, від результатів виборів до Конгресу США.

Нагадаємо, що 23 жовтня перший танкер із російським дизельним пальним вирушив до Сполучених Штатів після домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Судно перевозить 40 тис. тонн дизеля та прямує до Нью-Йорка