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Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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фото: Іnstagram.com/dr.yana_tokar_

Українка пояснила, чому представлятиме Словаччину на всесвітньому конкурсі

Українська дерматологиня та хірургиня Яна Токар представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026». У мережі вже розгорілося обговорення участі українки у конкурсі. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Яни Токар. 

Що відомо про участь українки на конкурсі «Міс Всесвіт 2026»

Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026»
Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026»
фото: Іnstagram.com/dr.yana_tokar_

Так, Яна Токар незабаром поїде на конкурс «Міс Всесвіт 2026». Участь українки у «Міс Всесвіт 2026» також підтверджує допис на сторінці конкурсу. Вона представлена як учасниця серед інших номінанток. Конкурс відбудеться на Шрі-ланці 18-25 жовтня.

Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/mrsuniverseofficial

«Ну, що ж… Часу мовчати про це більше просто немає. Вже цього тижня я їду на конкурс Mrs. Universe представляти Словаччину. Мені досі в це не віриться самій, але все, що я можу сказати зараз собі: «Дівчинко, ти вже королева!». Кожного дня я змагаюсь з самою собою і з любові покращую і своє життя і життя інших людей. Неможливого не існує», – написала жінка. На фото зі стрічкою «Міс Словаччина» вона показалася у довгій спідниці та золотому корсеті.

Яна Токар мешкає та працює у Словаччині. У мережі позиціонує себе як міжнародна експертка, лікарка, спікерка, підприємиця, а також дерматологиня й хірургиня та веде свій блог веде переважно українською мовою.

Реакція мережі

Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/dr.yana_tokar_

У соцмережах Threads та Instagram під дописами Яни Токар почалися обговорення її участі в конкурсі краси. Зокрема, увагу українців привернуло те, що вона представлятиме Словаччину, а не Україну: 

  • «Дуже дивно, що Словаччину представляє українка. Якось нелогічно».
  • «А чому за Словаччину?»

За словами українки, вона живе та має бізнес у Словаччині, тому представлятиме цю країну.

Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 3
фото: скриншот Threads

Однак деякі користувачі все ж не зрозуміли позиції українки. А дехто запитав, чи скористається вона можливістю нагадати світові про Україну зі сцени конкурсу. «Будете з великої сцени говорити про важливість підтримки України? Чи про те що в нас Азовців в полоні 4+ роки катують? Чи про Олешки? Чи ще не визначились? Чи не будете? Щось в мене шквал варіантів для корисного використання тої сцени», – написала одна з користувачів.

Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 4
фото: скриншот Threads

На цей коментар Яна Токар дала відповідь: «Так хто вас тримає? Беріть і їдьте і говоріть, що хочете. Про, що я говорю з великих сцен інформація відкрита. Щось не памʼятаю ваших коментарів під моїми відео з такими виступами, де я розказую про злочини проти України та людей».

Проте серед коментарів були й слова підтримки від українок. Яні Токар побажали успіхів на конкурсі:

  • «Вау! Яна, ви неймовірна у всіх своїх проявах. Насолоджуйтесь на конкурсі, нехай цей досвід стане новою силою».
Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Українські жінки самі красиві – це факт».
  • «Яно, Ви неймовірна! Це круто! Словаччині пощастило!»
Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото) фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Бажаю успіху!!! Просто неймовірна! Красива як всередині, так і зовні!»

Як розповідав «Главком», 19-річна модель Софія Орел представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. Софія Орел є студенткою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Іспанська філологія». Дівчина займається моделінгом з 13 років та працювала моделлю у різних країнах світу.

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Теги: конкурс краси українці за кордоном Словаччина конкурс

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