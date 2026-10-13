Лікарка з України представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» (фото)
Українка пояснила, чому представлятиме Словаччину на всесвітньому конкурсі
Українська дерматологиня та хірургиня Яна Токар представить Словаччину на конкурсі «Міс Всесвіт 2026». У мережі вже розгорілося обговорення участі українки у конкурсі. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Яни Токар.
Що відомо про участь українки на конкурсі «Міс Всесвіт 2026»
Так, Яна Токар незабаром поїде на конкурс «Міс Всесвіт 2026». Участь українки у «Міс Всесвіт 2026» також підтверджує допис на сторінці конкурсу. Вона представлена як учасниця серед інших номінанток. Конкурс відбудеться на Шрі-ланці 18-25 жовтня.
«Ну, що ж… Часу мовчати про це більше просто немає. Вже цього тижня я їду на конкурс Mrs. Universe представляти Словаччину. Мені досі в це не віриться самій, але все, що я можу сказати зараз собі: «Дівчинко, ти вже королева!». Кожного дня я змагаюсь з самою собою і з любові покращую і своє життя і життя інших людей. Неможливого не існує», – написала жінка. На фото зі стрічкою «Міс Словаччина» вона показалася у довгій спідниці та золотому корсеті.
Яна Токар мешкає та працює у Словаччині. У мережі позиціонує себе як міжнародна експертка, лікарка, спікерка, підприємиця, а також дерматологиня й хірургиня та веде свій блог веде переважно українською мовою.
Реакція мережі
У соцмережах Threads та Instagram під дописами Яни Токар почалися обговорення її участі в конкурсі краси. Зокрема, увагу українців привернуло те, що вона представлятиме Словаччину, а не Україну:
- «Дуже дивно, що Словаччину представляє українка. Якось нелогічно».
- «А чому за Словаччину?»
За словами українки, вона живе та має бізнес у Словаччині, тому представлятиме цю країну.
Однак деякі користувачі все ж не зрозуміли позиції українки. А дехто запитав, чи скористається вона можливістю нагадати світові про Україну зі сцени конкурсу. «Будете з великої сцени говорити про важливість підтримки України? Чи про те що в нас Азовців в полоні 4+ роки катують? Чи про Олешки? Чи ще не визначились? Чи не будете? Щось в мене шквал варіантів для корисного використання тої сцени», – написала одна з користувачів.
На цей коментар Яна Токар дала відповідь: «Так хто вас тримає? Беріть і їдьте і говоріть, що хочете. Про, що я говорю з великих сцен інформація відкрита. Щось не памʼятаю ваших коментарів під моїми відео з такими виступами, де я розказую про злочини проти України та людей».
Проте серед коментарів були й слова підтримки від українок. Яні Токар побажали успіхів на конкурсі:
- «Вау! Яна, ви неймовірна у всіх своїх проявах. Насолоджуйтесь на конкурсі, нехай цей досвід стане новою силою».
- «Українські жінки самі красиві – це факт».
- «Яно, Ви неймовірна! Це круто! Словаччині пощастило!»
- «Бажаю успіху!!! Просто неймовірна! Красива як всередині, так і зовні!»
Як розповідав «Главком», 19-річна модель Софія Орел представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. Софія Орел є студенткою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Іспанська філологія». Дівчина займається моделінгом з 13 років та працювала моделлю у різних країнах світу.
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