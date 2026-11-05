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Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа
фото: Getty Images

Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу на виборах 3 листопада

Результати проміжних виборів 2026 року стали для Дональда Трампа виборчим розгромом, якого США не бачили в цьому столітті. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Головний удар припав не стільки на втрату контролю над Палатою представників та Сенатом, скільки на руйнування його фундаментальної теорії управління, яка будувалася на проєкції безжальності, страху та власній невразливості.

Протягом останніх двох років ключові еліти – керівники найбільших компаній, університетів, генерали та іноземні лідери – обирали підкорення, щоб уникнути помсти з боку Білого дому. Однак масштаби поразки республіканців, які втратили позиції навіть у таких штатах, як Техас, Канзас і Південна Кароліна, розвіяли відчуття постійності влади Трампа та позбавили його головного інструменту впливу.

Хоча президент залишає за собою значні повноваження у зовнішній політиці, національній безпеці та правоохоронних органах, логіка взаємодії з ним докорінно змінилася. Керівники корпорацій та вишів більше не бачать сенсу йти на поступальний тиск Білого дому, оскільки це загрожує перевірками з боку нового Конгресу під контролем демократів або розслідуваннями наступного Міністерства юстиції після 2029 року.

Міжнародні партнери також дедалі менше схильні до компромісів у торговельних суперечках. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув погрози Трампа щодо покарання за тіснішу співпрацю з ЄС, віддавши перевагу очікуванню наступної американської адміністрації. Нинішній розгром остаточно поставив американського президента перед вибором: адаптуватися до нових обмежень чи остаточно втратити важелі впливу до кінця свого терміну.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Дональд Трамп вибори у США США

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