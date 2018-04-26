Легендарная модель Ирина Шейк раскрыла секрет эффективного похудения

Манекенщица уверена, что нельзя ограничивать себя в еде

Известная супермодель Ирина Шейк, которая очень быстро восстановила фигуру после родов, рассказала, как ей удалось добиться идеальной фигуры. Звезда подиумов отметила, что ради стройных форм совсем не обязательно отказываться от любимых блюд. «Я не верю в диеты. Я считаю, что, если вы хотите съесть гамбургер, или пиццу, или испанский хамон,



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Ирина Шейк

Манекенщица уверена, что нельзя ограничивать себя в еде

Известная супермодель Ирина Шейк, которая очень быстро восстановила фигуру после родов, рассказала, как ей удалось добиться идеальной фигуры. Звезда подиумов отметила, что ради стройных форм совсем не обязательно отказываться от любимых блюд.

«Я не верю в диеты. Я считаю, что, если вы хотите съесть гамбургер, или пиццу, или испанский хамон, вы просто должны это сделать. В этом и заключается секрет. Придерживайтесь баланса в спорте и питании и просто наслаждайтесь своей жизнью», – утверждает манекенщица.

Напомним, дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера сейчас 11 месяцев. Девочка получила имя Лея де Сен. В январе этого года появились слухи о второй беременности модели. Тогда она вместе со своим супругом была замечена около центре планирования семьи в Лос-Анджелесе.

Джерело: 24 канал