Похудел и помолодел. В сети обсуждают изменения во внешности Ким Чен Ына

Резкие изменения во внешности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына могли произойти в результате работы косметологов

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын появился на военном параде, который прошел в ночь на 9 сентября в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания КНДР.

Пользователей сети удивили перемены во внешности главы Северной Кореи — на опубликованных кадрах он выглядит не только сильно похудевшим, но и помолодевшим на несколько лет. По мнению Алексаняна, хирургия здесь ни при чем.

Ранее издание NK News проанализировало снимки главы Северной Кореи, на основании чего был сделан вывод, что тот потерял в весе достаточно много.

В частности, на фотографиях видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно, затянул ремешок наручных часов.

В Национальной разведке Южной Кореи отмечают, что придя к власти в 2011 году Ким Чен Ын весил 140 кг и каждый год прибавлял в среднем 6-7 кг. Что касается резкого похудения, которое заметно сегодня, то ни журналисты, ни разведка пока не берутся судить, стало это следствием болезни или сознательного желания похудеть.

Некоторые аналитики, как пишет СМИ, полагают, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы сделать лучше свой имидж внутри Северной Кореи.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

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