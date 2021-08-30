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    Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Звезда рассказала подробности о первой работе

    Украинская поп-дива Ирина Билык рассказала о своей первой работе - будущая артистка работала секретаршей в киевском ЖЭКе.

    В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги», говориться в интервью для канала 1+1.

    «Тогда мне мама говорила: "Ира забудь об этом. Нужно иметь блат и деньги, чтобы стать знаменитой. А кто мы такие – бедные простые люди с авиазавода», – рассказывала артистка.

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    Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

    Несмотря на то, что звезду взяли секретаршей в ЖЭК, она не умела печатать. По словам Ирины, она делала вид, что умеет работать с пишущей машинкой.

    Также Билык призналась, что мечтала на первую зарплату купить себе много лапши быстрого приготовления и нормально поесть.

    «Я мечтала, когда получу свою первую зарплату, купить много Мивины. Думала, что это будет самый счастливый день в моей жизни. Это конечно грустно, но Украина тогда так и жила», – говорила звезда.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ирина Билык
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    Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе