Ирина Билык воссоединится с бывшим мужем. Стала известна дата

Бывшие возлюбленные встретятся на паркете

Украинская поп-дива Ирина Билык выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами» уже в это воскресенье во время второго прямого эфира – там она воссоединится со своим бывшим мужем Дмитрием Дикусаром. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, в этот раз все танцы пар будут посвящены теме любви, а звезды поделятся личными историями своей жизни. Вести балкон будет Ирина Билык. Кроме того, певица появится на паркете: она присоединится к паре Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара во время их танца. Правда, в какой роли появится Билык, неизвестно.

Отметим, что роман между Ириной Билык и Дмитрием Дикусаром начался в 2006 году во время «Танцев со звездами», а уже в 2007 году пара сыграла свадьбу в Рио-де-Жанейро. Правда, спустя три года супруги неожиданно для всех развелись. Тогда Дикусар признавался, что их чувства остыли.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»