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Драма Іво Бобула. Легендарний поет розповів, як співпраця з молодою артисткою ледь не зруйнувала родину співака

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Іво Бобул та Анастасія Лавриненко довго працювали разом
фото: viche.ck.ua

Вадим Крищенко про співпрацю Іво Бобула та Анастасії Лавриненко: «Там була не на жарт закоханість»

Тривала співпраця народного артиста Іво Бобула та молодої виконавиці Анастасії Лавриненко несподівано перервалася через особисті мотиви. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів народний артист України, знаменитий поет-пісняр Вадим Крищенко, який автором десятків суперхітів Бобула й інших провідних артистів. Крищенко, який багато років працював з Бобулом, був свідком не лише його творчих успіхів, а й особистих драм.

Драма Іво Бобула. Легендарний поет розповів, як співпраця з молодою артисткою ледь не зруйнувала родину співака фото 1
фото: chz.org.ua
Драма Іво Бобула. Легендарний поет розповів, як співпраця з молодою артисткою ледь не зруйнувала родину співака фото 2
фото: molbuk.uа

Іво Бобул та Анастасія Лавриненко довго співпрацювали, на їхньому рахунку – низка відомих пісень, так і спільних дуетів, як-от «Пізня зустріч» та «Берег любові». У резюме артистки також тепер вказано, що вона була головною режисеркою сольного концерту Іво Бобула «Liberta» у київському Палаці «Україна». 

Вадим Крищенко згадує: «Це така трагедійна історія. Те, що каже Бобул, не можна всьому вірити... Ніби вона (Лавриненко) йому сказала, що, мовляв, «нащо мені ти, я можу і без тебе». Я думаю, що питання стало руба в родині. Дружина (Бобула), яка його витягнула з депресії, яка допомогла йому відновитися, вони мають спільну дитину, поставила умову... Там була не на жарт закоханість…».

Щодо пісні Вадима Крищенка «Берег любові», то її Іво Бобул спочатку виконував зі співачкою Лілією Сандулесою. Минулого року зірковий дует возз’єднався через чверть століття, і у листопаді 2024-го Іво Бобул та Лілія Сандулеса у рамках туру «Берег любові крізь роки» дали тріумфальний концерт у Києві.

Зауважимо, з Лілією Сандулесою пов’язана ще одна драматична історія. Вадим Крищенко розповідав «Главкому», що Сандулеса зазнавала утисків з боку Софії Ротару – попри те, що співачки є землячками, вони родом з одного буковинського села.

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Теги: Вадим Крищенко

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