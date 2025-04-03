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Один з головних хітмейкерів України розказав, як у нього згоріли «сім автомобілів «Волга»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Вадим Крищенко в Радянському Союзі зібрав 70 тис. карбованців
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Вадим Крищенко: «Я ніколи не був багатим»

Відомий український композитор та поет-пісняр, чиї твори стали хітами на десятиліття, Вадим Крищенко, поділився історією про фінансові злети і втрати, які вплинули на його життя. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів, як в радянські часи вдалося накопичити суму, достатню для придбання семи автомобілів «Волга».

Завдяки авторським гонорарам і роботі на концертах хітмейкеру вдалося накопичити 70 тис. карбованців – значну суму на той час. Як зазначає Вадим Крищенко, за ці кошти можна було придбати сім автомобілів «Волга». Однак через економічні зміни його заощадження просто знецінилися, залишивши митця без фінансової подушки.

«Не приносили мені тексти великих доходів. Коли ВААП (Всеукраїнське агентство авторських прав) працювало, тоді важливо було дати пісню хорошому виконавцю, і від цього тобі щось «капало». Як на мене, найбільші гонорари одержував Микола Мозговий за пісню «Край, мій рідний край». Але я одержував завжди достойно також. Дуже важливо, якщо пісня потрапить і зачепиться в ресторані, наприклад. Але я не був ніколи багатим. Працював, відкладав все на колись. І в Радянському Союзі якось зібрав 70 тис. карбованців. На них сім автомобілів «Волга» можна було купити. А потім – бац, і все пропало, згоріли гроші», – розповів Вадим Крищенко.

Попри пережите, композитор не здався і продовжив активно працювати. Завдяки успішним концертам йому вдалося накопичити ще значніші кошти – $250 тис. Цього разу він вирішив довірити їх банку «Форум», плануючи забезпечити собі старість.

«Потім знову збирав-збирав, концерти були. Поніс у банк «Форум» $250 тис. Ніби все нормально, старість забезпечена. А «Форум» збанкрутував і я повернув собі тільки 200 тис. грн», – розповів Вадим Крищенко.

Нині митець живе на пенсію народного артиста, яку він змушений ділити зі своїм сином, що перебуває в складній життєвій ситуації. Проте навіть у таких обставинах він не втрачає оптимізму та вдячності друзям, які допомагають йому у важкі часи.

Нагадаємо, концерт із нагоди 90-літнього ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка заплановано в Палаці «Україна» на 12 квітня.

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Теги: Україна народний артист Вадим Крищенко

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