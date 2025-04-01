Вадиму Крищенку – 90. Найцікавіші факти з життя легендарного автора українських суперхітів

Крищенко є автором більш як 50 поетичних збірок та понад 1000 пісень

Сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко. Йому виповнилося 90 років.

«Главком» розповідає про життєвий і творчий шлях видатного українця, чиї пісні стали невіддільною частиною національної культури.

Біографія Вадима Крищенка

Дитинство Крищенка пройшло серед мальовничих берегів річки Хомори в селі Глибочок Баранівського району, де він жив у бабусі та дідуся. Проте згодом, після повернення батька з фронту, родина перебралася до Житомира.

Тут його батько обіймав посаду директора школи, а сам Крищенко навчався у школі № 23. Саме в цих стінах багато років потому, у 2011 році, відкрили музей, присвячений поету. Доля ж не була до нього надто поблажливою: у 14 років хлопець втратив матір, і ця втрата назавжди залишила слід у його серці та творчості. Теми рідної землі, сім’ї, батьківського дому стали лейтмотивами його поезії.

Ще школярем він захопився віршуванням, а серед тих, хто вплинув на його становлення як поета, був сам Андрій Малишко.

Вадим Крищенко згадує: «Один із перших своїх поетичних зошитів я віддав читати Андрію Малишку. По якомусь часові приходжу до нього і з хвилюванням запитую: «Андрію Самійловичу, ну як?.. У відповідь чую: «Твої вірші, Вадиме, як пісня». Я тоді подумав: «А це добре, чи погано?» Тільки через багато років по тому зрозумів, що великий майстер, який сам прекрасно писав пісні, зумів розгледіти в поетові-початківцеві цю схильність до пісні».

Вадим Крищенко неодноразово ставав переможцем конкурсу сучасної української пісні «Пісенний вернісаж» фото з відкритих джерел

1953 року Крищенко переїхав до Києва, вступив на факультет журналістики університету імені Тараса Шевченка, де відвідував літературну студію під керівництвом Юрія Мушкетика, а старостою був Василь Симоненко.

Після закінчення університету почав працювати журналістом. 1963 року вийшла його перша поетична збірка «Тепла прорість». Далі було понад 50 книг і більш як тисячі пісень, які знайшли своє місце в серцях українців. Він співпрацював із композиторами – Геннадієм Татарченком, Олександром Злотником, Ігорем Покладом та багатьма іншими.

Його пісні виконували легендарні артисти: Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Раїса Кириченко, Софія Ротару, Василь Зінкевич, Павло Дворський, Павло Зібров, Оксана Білозір, Іван Попович та багато інших. Його вірші з натхненням декламував народний артист України Анатолій Паламаренко.

Крищенко неодноразово ставав лауреатом конкурсу «Пісенний вернісаж». Протягом тривалого часу Вадим Крищенко обіймав посаду відповідального секретаря ВДНГ УРСР. У цей період він написав шість книг, присвячених Виставці, серед яких путівники 1964, 1967 та 1969 років.

1 квітня святкує свій день народження знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко фото: Житомирська міська рада

У 2019 році вийшла перша книга трилогії про його життя і творчість, написана його артдиректоркою Інною Павленко – «Вадим Крищенко. Постскриптум або Далі буде». До цієї книги сам поет написав передмову.

У 2022 році світ побачила друга книга дослідниці – «Вадим Крищенко: Осінь, мене іще не клич…». А вже у 2023 році трилогію завершило видання «Вадим Крищенко. Магія слова», яке також містить передмову автора.

33 золоті хіти Вадима Крищенка та їхні виконавці:

«Берег любові». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;

«Родина». Назарій Яремчук;

«Хай щастить вам, люди добрі». Василь Зінкевич, Алла Кудлай;

«Білі нарциси». Лілія Сандулеса, Софія Ротару;

«Пізня зустріч». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;

«А вже осінь прийшла у мій сад». Іво Бобул;

«А була любов». Віталій Білоножко;

«Одна-Єдина». Іво Бобул, Йосип Кобзон, Таїсія Повалій;

«Розмова з тобою». Іво Бобул;

«Наливаймо, браття, кришталеві чаші». Хор Верьовки, Квартет «Гетьман», Ніна Матвієнко та ін.;

«Я хочу бути щасливою». Лілія Сандулеса;

«Одинокий вожак». Назарій Яремчук;

«Забудеш». Назарій Яремчук;

«Полісяночка». Назарій Яремчук;

«Гей, ви козаченьки». Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк;

«Батько і мати». Назарій Яремчук,

«Файна». Іван Попович;

«Дві зорі». Іван Мацялко;

«Матіола». Микола Мозговий, Олена Мозгова;

«Листопад». Оксана Білозір;

«Ласкаво просимо». «Ватра», Оксана Білозір, Алла Кудлай;

«Болить душа». Іво Бобул;

«Це мій рідний край». Світлана Весна;

«Світку мій високий», Віктор Павлік

«Усе на світі від любові». Марія Шалайкевич;

«Лебеді кохання». Ярослав і Світлана Весна;

«Я України син». Павло Мрежук;

«Вишенька-черешенька». Квартет «Гетьман».

«Варенички». Раїса Кириченко,

«Котики вербові». Тріо Мареничі;

«Якщо поруч ти». Олександр Сєров, Павло Зібров;

«Усміхнися мені». Назарій Яремчук, Ель Кравчук та ін.

Патріотичні пісні, автором яких є Вадим Крищенко:

«Вперед, побратими!». Дмитро Андрієць;

«Патріоти України». Василь Лазарович;

«Україно-мати». Гурт «Козацькі забави»;

«Родина». Назарій Яремчук, або Дмитро та Назарій Яремчуки;

«Козацька пісня». Гурт «Дзвони»;

«Це мій рідний край». Світлана Весна;

«Пам’ятаймо». Михайло Брунський;

«Україно, пам’ятай героїв». Ансамбль Збройних сил України;

«Поки ти, Україно, живеш». Олександр Гаркавий;

«Вставаймо, браття-українці!». Фемій Мустафаєв, Олександр Дяченко;

«Наливаймо, браття, кришталеві чаші». Хор імені Григорія Верьовки;

«Одна єдина». Іво Бобул;

«Хай святиться ім’я твоє». Дмитро Гнатюк, Раїса Кириченко, Віктор Шпортько, квартет «Явір».

Окремий цикл пісень поет присвятив рідному місту Києву, в якому мешкає понад 70 років: «Київ, Києве мій», «Благословенний Києве», «Київ – доля моя», «Київ і кияни», «Голосіївський вальс», «Голосіївська зоря», «Мій Шевченківський район» та інші.

Вадим Крищенко розповів про своє життя

«Главком» зустрівся з Вадимом Крищенком напередодні ювілею в його офісі. Поет працює попри поважний вік. У кабінеті – портрет Шевченка, ікони, численні нагороди, книги, фотоальбоми, подарунки, серед яких картина та бюст самого Крищенка. Поруч з робочим місцем великий CD-програвач. Господар його використовує за прямим призначенням навіть під час розмови.

1 квітня легендарний поет-пісняр Крищенко відзначає день народження фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Не можу сказати, що почуваюся відмінно. Але мені ж – 90 років. Життя склалося по-різному. Ще малим хлопцем залишився сиротою, без мами. Дуже рано померла моя дружина, у 48 років. Залишилися двоє хлопців. Старший син їде в Америку. Я залишаюся з меншим, неповнолітнім сином. Він трохи збився з дороги, почав вживати наркотики, і весь час я йому підставляв руку по життю. Страшно це все розказувати… Була у мене й хвороба з фатальним діагнозом. Але завдяки золотим рукам такого відомого хірурга, як Олександр Шалімов, я ще живий», – зазначив Вадим Крищенко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Також поет-пісняр в інтерв’ю «Главкому» повідав про своє життя, в якому було багато лиха, про свої шлягери, які десятиліттями годують провідних артистів, поділився спогадами про зірок минулого, відверто розповів про своїх колег та поділився деталями великого концерту, який на честь його ювілею 12 квітня проведе Палац «Україна».

Нагадаємо, що знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко в інтервʼю «Главкому», розповів про дружбу з одним з найвидатніших українських співаків XX століття Дмитром Гнатюком.

За словами Крищенка, вони з Гнатюком в останні 20 років його життя дуже товаришували, зокрема поет-пісняр ходив у гості до митця. «Він запрошував мене до себе, я дивився його великий музей», – каже Крищенко.