Вадим Крищенко святкує ювілей. 30 найвідоміших хітів поета-пісняра

Вадим Крищенко назвав свої найкращі твори, покладені на музику

Знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко є автором понад тисячі віршів, покладених на музику. Серед пісень, які входять до його особистої золотої десятки, – ті, що співає Іво Бобул. Про це поет розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Крищенка, люди по-різному оцінюють пісні. «Один каже, що ця моя улюблена пісня, інших вказує на іншу. Якось один колега сказав мені: «Вадиме, не треба 100 пісень, які звучать один раз, треба одну пісню, яка звучить 100 разів». Буває, написав одну «Гуцулка Ксеня» і вона живе» – пояснює він.

Найбільше поет виокремлює пісні, що виконує Іво Бобул, зокрема «Берег любові», «А вже осінь прийшла у мій сад» та «Розмова з тобою».

«Берег любові», наприклад, виконаний у дуеті з Лілією Сандулесою, здобув колосальну популярність. Навіть їхня програма «Берег любові через роки» минулого року збирала повні зали в Одесі, Миколаєві. Це було щось неймовірне. Кращого дуету (Іво Бобул і Лілія Сандулеса), що би і як би хто не казав, поки що в Україні немає», – розповідає народний артист.

Як зазначає Крищенко, багатьом людям подобається, як співає Бобул.

«Я дивлюся на те, які пісні люди люблять. Бобул співає і дуже багатьом подобається «А вже осінь прийшла у мій сад». Особливо в останні роки вона у ТікТок набрала популярності. Це якась друга хвиля популярності. Мені казали, що «душу перевертає ця пісня». Дякую, кажу, але хай не переверне, хай душа залишиться. Бобул співає ще «Розмова з тобою». І що би не казали, одна з найкращих про Україну – «Одна-єдина. Мені ще подобається «Пізня зустріч» (дует Бобула і Сандулеси)», – додає він.

Крім того, поет пісняр пригадав «Вишеньку-черешеньку», яку співає квартет «Гетьман». «Спочатку я їм запропонував цю пісню, а вони сказали, що не дуже вона їм підходить... А я навіть свої гроші вклав у її запис. А зараз вони кажуть: «Дякуємо вам, дорогий Вадиме Дмитровичу, за пісню, яка нас годує», – розповідає він.

Також, за словами артиста, до десятки може увійти пісня «Листопад» Оксани Білозір, а також «Білі нарциси», яку спершу заспівала Лілія Сандулеса, а потім Софія Ротару.

«Колись я поїхав у Крим і увечері виходжу на набережну, а на всіх майданчиках звучать «Білі нарциси». А далі з'явилася у Ротару російськомовна «Лаванда», і вона якось перекрила цей успіх» – пригадує пісняр.

Крім того, Лілія Сандулеса має ще одну дуже щемливу пісню «Хочу бути коханою». «Така ніжна. Величезну кількість переглядів (на веб-платформах) має Брунський з піснями «Незнайомка», «Цей світ без тебе», «Пам'ятаймо», де про воїнів співається. І потім таке ще «Мамо, мамо, не плачте». Усіх не згадаєш» – каже він.

Пісенні хіти на вірші Вадима Крищенка та їхні виконавці:

«Берег любові». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;

«Родина». Назарій Яремчук;

«Хай щастить вам, люди добрі». Василь Зінкевич, Алла Кудлай;

«Білі нарциси». Лілія Сандулеса, Софія Ротару;

«Пізня зустріч». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;

«А вже осінь прийшла у мій сад». Іво Бобул;

«А була любов». Віталій Білоножко;

«Одна-Єдина». Іво Бобул, Йосип Кобзон, Таїсія Повалій;

«Розмова з тобою». Іво Бобул;

«Наливаймо, браття, кришталеві чаші». Хор Верьовки, Квартет «Гетьман», Ніна Матвієнко та ін.;

«Я хочу бути щасливою». Лілія Сандулеса;

«Одинокий вожак». Назарій Яремчук;

«Забудеш». Назарій Яремчук;

«Полісяночка». Назарій Яремчук;

«Гей, ви козаченьки». Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк;

«Батько і мати». Назарій Яремчук;

«Файна». Іван Попович;

«Дві зорі». Іван Мацялко;

«Матіола», Микола Мозговий, Олена Мозгова;

«Листопад». Оксана Білозір;

«Ласкаво просимо». «Ватра», Оксана Білозір, Алла Кудлай;

«Болить душа». Іво Бобул;

«Це мій рідний край». Світлана Весна;

«Світку мій високий», Віктор Павлік

«Усе на світі від любові». Марія Шалайкевич;

«Лебеді кохання». Ярослав і Світлана Весна;

«Я України син». Павло Мрежук;

«Вишенька-черешенька». Квартет «Гетьман».

«Варенички». Раїса Кириченко,

«Котики вербові». Тріо Мареничі;

«Усміхнися мені». Назарій Яремчкук, Ель Кравчук. та ін.

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко. Йому виповнилося 90 років. «Главком» розповідає про життєвий і творчий шлях видатного українця, чиї пісні стали невіддільною частиною національної культури.

До слова, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів про те, як готується його ювілейний концерт, та артистів, які з різних причин не візьмуть участь у цьому заході.

Як відомо, 12 квітня в Палаці «Україна» заплановано концерт із нагоди 90-ліття Вадима Крищенка. Поет-пісняр розповів, що відчуває певну образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті через запланований сольний виступ.