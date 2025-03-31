«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака

Поет-пісняр Крищенко напередодні свого 90-річчя розповів, кого би хотів бачити на концерті до свого 90-річчя, але не побачить

1 квітня легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України Вадим Крищенко відзначає 90-річчя. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів про те, як готується його ювілейний концерт, та артистів, які з різних причин не візьмуть участь у цьому заході.

12 квітня в Палаці «Україна» заплановано концерт із нагоди 90-ліття Вадима Крищенка. Поет-пісняр розповів, що відчуває певну образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті через запланований сольний виступ.

«Я кажу: «Іво, всі гроші не заробиш, може, приїдеш (на концерт)?». «Ой, там заплановано…». Ну, не будемо про лихе казати)», – розповів Вадим Крищенко.

За даними «Главкома» саме 12 квітня Бобул оголосив сольник у Черкасах.

«Звичайно. Думаю, що 90 років – вагома дата у товариша, який зробив йому всі знані пісні», – зазначив Вадим Крищенко.

Нагадаємо, концерт із нагоди 90-літнього ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка заплановано в Палаці «Україна» на 12 квітня. Проте радість від майбутньої зустрічі з глядачами затьмарилася для поета кількома гіркими моментами. Організатори склали список артистів, але не врахували деяких побажань самого ювіляра. Тому деякі з близьких до Крищенка артистів, виконавців його пісень, виявилися не запрошеними. Митець назвав співаків, кого хотів би бачити на концерті до свого ювілею, але не судилося. Проте в афіші події таки є багато легендарних артистів, таких як Василь Зінкевич, Оксана Білозір, Іван Попович, і квитки на концерт розкуплені за кілька тижнів до самої події.

Афіша Палацу «Україна» фото: palac.com.ua

Знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко у великому ювілейному інтервʼю «Главкому» розповів про дружбу з одним з найвидатніших українських співаків ХХ століття Дмитром Гнатюком. За словами Крищенка, вони з Гнатюком в останні 20 років його життя дуже товаришували, зокрема поет-пісняр ходив у гості до митця.