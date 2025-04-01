Вадим Крищенко – 90. Неосяжний берег любові до української пісні

Кожен з нас чув його «Берег любові», «Родину», «Хай щастить вам, люди добрі» і не тільки

Людина-епоха, геніальний майстер слова, автор тисячі віршів, покладених на музику. Його пісні часто вважають народними. Усе це про Вадима Крищенка. 1 квітня легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України відзначає 90-річчя.

Кожен з нас чув його «Берег любові», «Родину», «Хай щастить вам, люди добрі». «Білі нарциси». «А вже осінь прийшла у мій сад». «Одна-Єдина». «Усміхнися мені», «Ласкаво просимо», «Наливаймо, браття, кришталеві чаші»...

І жодного рядка ніколи-ніколи російською!

«Главком» зустрівся з Вадимом Дмитровичем напередодні свята в його офісі. Вихідний день, перша половина дня… Поет працює!

У кабінеті – портрет Шевченка, ікони, численні нагороди, книги, фотоальбоми, подарунки, серед яких картина та бюст самого Крищенка. Поруч з робочим місцем великий CD-програвач. Господар його використовує за прямим призначенням навіть під час розмови.

Поет відверто говорить про своє життя, про сімейні трагедії, про хвороби, про ділові стосунки з артистами, про співаків і співачок: тих, кого переоцінювали, і тих, кого недооцінювали, також...

У кінці розмови довелося навіть перепитати: «Вадиме Дмитровичу, чи все, сказане Вами, можна друкувати».

Відповідь була такою: «А я нічого такого й не сказав».