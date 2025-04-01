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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Вадим Крищенко – 90. Неосяжний берег любові до української пісні

glavcom.ua
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1 квітня святкує свій день народження знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Кожен з нас чув його «Берег любові», «Родину», «Хай щастить вам, люди добрі» і не тільки

Людина-епоха, геніальний майстер слова, автор тисячі віршів, покладених на музику. Його пісні часто вважають народними. Усе це про Вадима Крищенка. 1 квітня легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України відзначає 90-річчя.

Кожен з нас чув його «Берег любові», «Родину», «Хай щастить вам, люди добрі». «Білі нарциси». «А вже осінь прийшла у мій сад». «Одна-Єдина». «Усміхнися мені», «Ласкаво просимо», «Наливаймо, браття, кришталеві чаші»...

І жодного рядка ніколи-ніколи російською!

«Главком» зустрівся з Вадимом Дмитровичем напередодні свята в його офісі. Вихідний день, перша половина дня… Поет працює!

У кабінеті – портрет Шевченка, ікони, численні нагороди, книги, фотоальбоми, подарунки, серед яких картина та бюст самого Крищенка. Поруч з робочим місцем великий CD-програвач. Господар його використовує за прямим призначенням навіть під час розмови.

Поет відверто говорить про своє життя, про сімейні трагедії, про хвороби, про ділові стосунки з артистами, про співаків і співачок: тих, кого переоцінювали, і тих, кого недооцінювали, також...

У кінці розмови довелося навіть перепитати: «Вадиме Дмитровичу, чи все, сказане Вами, можна друкувати».

Відповідь була такою: «А я нічого такого й не сказав».

Детальніше читайте у матеріалі тут: 👉«Невже це 90? Боже мій! Не думалось, що пощастить дожити». Вадим Крищенко – ювілейне інтерв’ю

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: народний артист Вадим Крищенко українці письменник

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