«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Легендарний поет-пісняр назвав співака, який розчарував його найбільше

Вадим Крищенко розповів, як виконавець, якому він проклав шлях на велику сцену, розчарував його

1 квітня відзначатиме 90-річчя поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України Вадим Крищенко. Напередодні ювілею він дав велике інтерв’ю «Главкому», у якому розповів про знакові події свого життя, про співпрацю з українськими зірками, про відносини з різними діячами культури. Були й такі, хто став розчаруванням. Вадим Крищенко згадав Павла Мрежука, який «прославився» проросійськими висловлюваннями.

«Бог цій людині дав все, – говорить Вадим Крищенко про Мрежука. – Фізичні дані, високий, прекрасний голос, талант. Але якось розуму, уміння використати свій талант не дав».

Народний артист розповів і про знайомство з Мрежуком. Саме Вадим Крищенко свого часу вивів співака-початківця на велику сцену. «Приходить до мене колись композитор Остап Гавриш, – згадує Крищенко, – Вадиме Дмитровичу, є в Житомирі один хлопець, співає в ресторанах… Давайте йому допоможемо».

Крищенко погодився, і Мрежук до нього приїхав – «гарний хлопець, під бокс пострижений». Вадим Крищенко дав юнаку кілька порад щодо сценічного іміджу, і згодом вони зустрілися знову. «Ми цього хлопця приголубили – розповідає Крищенко. – Винайняли йому квартиру: він з двома дітьми, жінкою переїхали до Києва, жили на Оболоні років два-три».

Потім Мрежук поїхав на «Слов'янський базар – хоча, за словами Крищенка, «ще не був підготовлений». Вадим Крищенко знову взяв його під опіку – звернувся до художнього керівника Всеукраїнського державного центру фестивалів і концертних програм Бориса Шарварка з проханням підтримати молодого співака. Проте натомість отримав неприємності: «Там йому дали… грамоту. А він по п'янці взяв, викинув цю грамоту. Доповіли Борису Георгійовичу, що цей земляк наробив… Потім я пішов перепрошувати, казав, що земляк цей прийшов, аби упасти перед вами на коліна, перепросити. І Шарварко забув ту образу… Потім, пам’ятаю, я ходив до Адміністрації президента, до заступника Медведчука. Теж просив хлопця підтримати. Так тоді дали йому заслуженого».

Завдяки допомозі Вадима Крищенка Мрежук отримав і нову квартиру – «площею 100 метрів квадратних в цегляному будинку на Лівому березі. У тому будинку колись і депутати Верховної Ради жили».

Але, за словами Крищенка, алкогольна залежність та неадекватна поведінка Мрежука дедалі більше давалися взнаки: «Бувало, приходить і питає, Дмитровичу, чи є у вас щось трохи (випити)? Пояснював, що зуб болить, тому йому начебто дуже треба. Я йому кажу, що це не зуб, це голова в тебе не в порядку. Потім він почав говорити, що виступає проти української церкви. Я відповів, що не хочу цього слухати… Якось подзвонив мені редактор газети «Кримська світлиця» і каже, що на Мрежука до суду подаватиме. Бо його донька прийшла до Мрежука щось з ним записувати, а він її мало не зґвалтував. Він потім виправдовувався, що немає на ній де печатки ставити. Та яке твоє діло! Словом, це була наша гордість (Мрежук), а зараз стала наша ганьба».

До того ж, за словами Вадима Крищенка, Мрежук підпав під вплив композитора з антиукраїнськими поглядами Володимира Бистрякова. У мережі можна знайти приклади проросійських висловлювань Павла Мрежука. Так, у травні 2022 року Мрежук заявив, що українці нібито винні у війні на Донбасі. «Россия и Белоруссия – наши братья во веки веков», – сказав він.

Наразі Мрежук уникає спілкування з Вадимом Крищенком. «Він уникає, якось боїться мене», – вважає артист.

Також Вадим Крищенко в інтерв’ю «Главкому» поміркував про те, чи варто літній людині одружуватися. На його думку, такий пізній шлюб навряд чи буде доцільним.

Ще народний артист поділися певними неприємними моментами напередодні свого ювілейного концерту в Палаці «Україна» (концерт запланований на 12 квітня).