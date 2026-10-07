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Періс Гілтон засяяла в образі від українського бренду на Тижні моди у Парижі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Періс Гілтон позує у кепі українського бренду
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Періс Гілтон одягла капелюх від українського дизайнера за близько 20 тис. грн 

Американська співачка, акторка та модель Періс Гілтон відвідала Тиждень моди у Парижі в кері від українського відомого бренду. Світська левиця зʼявилася перед камерами на показі нової колекції від Elie Saab. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Instagram.

Так, Періс Гілтон вбралася для показу у чорно-білий образ. Співачка обрала вкорочений кейп (пальто) з принтом гусячої лапки та великим акцентним чорним бантом. Образ зірки завершувала коротка чорна спідниця та лонг. Цей «лук» був від бренду Alice + Olivia.

Та головним акцентом образу Періс Гілтон був капелюшок від українського бренду Ruslan Baginskiy. Вона обрала чорну шкіряну кепі Baker Boy Cap. Подібні моделі капелюхів на сайті бренду сягають близько 20 тис. грн. Кадрами Періс Гілтон у капелюшку опублікував сам бренд Руслана Багінського.

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До слова, на капелюшку зірка не зупинилася, вона також додала до образу високі чоботи-панчохи від Chanel, а також брендові сонцезахисні окуляри.

Також повідомлялося, зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», голлівудська акторка Єва Лонгорія підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення.  Вона обирала для публічних заходів вбрання від українських брендів. В одному з таких образів зірка вийшла на червону доріжку в Каннах, показ під час Тижня моди та інших заходів.

Нагадаємо, дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Джонсон показалася в сукні українського бренду. Жінка прибула до Парижа на вікенд із подругами, де приміряла дизайнерську річ. На одному з фото з вікенду Керрі Джонсон позувала у чорній приталеній сукні з асиметричним дизайном від бренду дизайнерки Ельвіри Гасанової. 

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Теги: Париж мода Періс Хілтон українці за кордоном одяг

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