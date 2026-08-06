Зʼявилося нове фото Ліни Костенко

Видатна українська письменниця Ліна Костенко стала обличчям колекції прикрас до 35-річчя Незалежності України. Поетеса показалася на новому фото у яскравому образі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт бренду.

Портрет поетеси з’явився у фотопроєкті «Абетка» бренду Gunia Project. У кадрі Ліна Костенко позує у яскравій синій кофті з люрексом та жовтою хусткою на плечах. Письменниця доповнила свій образ легким макіяжем.

«Ліна Костенко – 96 років, українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка. Лауреатка Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), кавалерка Ордену Почесного легіону (2022). У 1967 році разом із Павлом Тичиною та Іваном Драчем номінована на Нобелівську премію з літератури», – йдеться на сайті.

96-річна Ліна Костенко стала обличчям колекції підвісок фото: guniaproject.com.ua

Прикраси створили у вигляді літер абетки, кожну з яких представляли відомі українці. Ліна Костенко стала обличчям підвіски у вигляді першої літери її імені та прізвища – «Л». Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн

Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн фото: guniaproject.com.ua

Колекція була створена за абеткою художника-графіка, автора герба Української Держави, перших банкнот та державних знаків УНР Георгія Нарбута.

«Важливою частиною презентації колекції став масштабний фотопроєкт «Абетка», над створенням якого працювали фотограф Стефан Лісовський та артдиректорка Марта Бертман. Оскільки абетка – це одна з перших систем, за допомогою яких людина пізнає світ, вчиться називати речі, вибудовувати зв’язки між ними й формувати спільну мову. У цьому проєкті вона стає способом прочитати сучасну Україну – через людей, які її творять», – йдеться на сторінці бренду.

Разом із Ліною Костенко у проєкті взяли участь ще 31 українець фото: guniaproject.com.ua

Разом із Ліною Костенко в кадрі показалися ще 31 українець. Серед них є військові, машиністка Харківського метрополітену, дизайнер, візажистка та представники інших сфер. Також у проєкті взяли участь співачки Джамала та Кажанна, гуморист Василь Байдак, художник Василь Перевальський та інші особистості.

Нагадаємо, письменниця Ліна Костенко доєдналась до ініціативи бренду Gasanova та Solo for Diamonds та стала амбасадоркою бренду дизайнерки Ельвіри Гасанової.