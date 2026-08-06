Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

96-річна Ліна Костенко стала обличчям колекції підвісок (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн
фото: guniaproject.com.ua

Зʼявилося нове фото Ліни Костенко 

Видатна українська письменниця Ліна Костенко стала обличчям колекції прикрас до 35-річчя Незалежності України. Поетеса показалася на новому фото у яскравому образі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт бренду.

Портрет поетеси з’явився у фотопроєкті «Абетка» бренду Gunia Project. У кадрі Ліна Костенко позує у яскравій синій кофті з люрексом та жовтою хусткою на плечах. Письменниця доповнила свій образ легким макіяжем.

«Ліна Костенко – 96 років, українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка. Лауреатка Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), кавалерка Ордену Почесного легіону (2022). У 1967 році разом із Павлом Тичиною та Іваном Драчем номінована на Нобелівську премію з літератури», – йдеться на сайті.

96-річна Ліна Костенко стала обличчям колекції підвісок
96-річна Ліна Костенко стала обличчям колекції підвісок
фото: guniaproject.com.ua

Прикраси створили у вигляді літер абетки, кожну з яких представляли відомі українці. Ліна Костенко стала обличчям підвіски у вигляді першої літери її імені та прізвища – «Л». Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн

Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн
Прикраса з першою літерою імʼя Ліни Костенко коштує 8,9 тис. грн
фото: guniaproject.com.ua

Колекція була створена за абеткою художника-графіка, автора герба Української Держави, перших банкнот та державних знаків УНР Георгія Нарбута.

«Важливою частиною презентації колекції став масштабний фотопроєкт «Абетка», над створенням якого працювали фотограф Стефан Лісовський та артдиректорка Марта Бертман. Оскільки абетка – це одна з перших систем, за допомогою яких людина пізнає світ, вчиться називати речі, вибудовувати зв’язки між ними й формувати спільну мову. У цьому проєкті вона стає способом прочитати сучасну Україну – через людей, які її творять», – йдеться на сторінці бренду.

Разом із Ліною Костенко у проєкті взяли участь ще 31 українець
Разом із Ліною Костенко у проєкті взяли участь ще 31 українець
фото: guniaproject.com.ua

Разом із Ліною Костенко в кадрі показалися ще 31 українець. Серед них є військові, машиністка Харківського метрополітену, дизайнер, візажистка та представники інших сфер. Також у проєкті взяли участь співачки Джамала та Кажанна, гуморист Василь Байдак, художник Василь Перевальський та інші особистості.

Нагадаємо, письменниця Ліна Костенко доєдналась до ініціативи бренду Gasanova та Solo for Diamonds та стала амбасадоркою бренду дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Читайте також:

Теги: фото письменниця День Незалежності Ліна Костенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Суровцев витрачає по 30 тис. грн на добу для утримання свого котопритулку
Український актор, який має майже 90 котів, розповів про своїх улюбленців (фото)
9 липня, 10:38
Чарльз та Діана Спенсер грають на дитячомк майданчику
Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою
9 липня, 12:49
Мережа обговорює фото Полякової, зроблене на засіданні ТСК
Полякова натрапила на хейт через фото в ТСК: подробиці
15 липня, 19:13
Принц Гаррі та Меган Маркл поділилися кадрами з «літніх канікул»
Принц Гаррі з родиною відвідав маєток дитинства принцеси Діани (фото)
24 липня, 10:32
Сергій Притула має доньку Соломію від дружини Катерини Сопельник
Сергій Притула показав рідкісне фото старшої доньки
28 липня, 09:41
Ольга Цибульська має рідного брата Сергія Цибульського
Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу
29 липня, 13:51
Костянтин Грубич показав себе у молоді роки
«Який же був кучерявий». Костянтин Грубич показав, як виглядав у студентські роки (фото)
3 серпня, 15:28
Прісцилла Преслі відвідала благодійний захід на Майорці
81-річна ексдружина Елвіса Преслі зʼявилася в ефектному образі на публіці (фото)
4 серпня, 11:03
Утворення млинцевого льоду в Антарктиці має кілька варіантів
Українські полярники розповіли про незвичайне явище в Антарктиці (фото)
4 серпня, 12:13

Шоу-біз

«Це некомпетентність або відчай»: голлівудський актор закликав Путіна здатися
«Це некомпетентність або відчай»: голлівудський актор закликав Путіна здатися
Ротару обурилася через розмір своєї пенсії та подала до суду
Ротару обурилася через розмір своєї пенсії та подала до суду
«Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення
«Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення
Помер музикант, який створював найвідоміші хіти Мадонни
Помер музикант, який створював найвідоміші хіти Мадонни
Помер чоловік легендарної Лариси Кадочнікової
Помер чоловік легендарної Лариси Кадочнікової
«Всі лякають зимою». Соломія Вітвіцька розповіла, чи планує їхати з Києва після пологів
«Всі лякають зимою». Соломія Вітвіцька розповіла, чи планує їхати з Києва після пологів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua