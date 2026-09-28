Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
На початку жовтня у кількох регіонах України очікуються перші заморозки
фото: glavcom.ua

У кількох регіонах очікуються нічне похолодання та заморозки на поверхні ґрунту

Наприкінці вересня – на початку жовтня у кількох областях України синоптики прогнозують перші заморозки. Найвідчутніше похолодання очікується у західних регіонах, нічна температура нижче нуля можлива і на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

В Івано-Франківській області вночі 29 та 30 вересня, а також 1 жовтня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0° до -5°. Попередження стосується і самого Івано-Франківська. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

На Буковині протягом найближчих днів переважатиме антициклональний характер погоди. Очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Чернівецькій області температура вночі становитиме переважно +5…+10°, у горах – 0…+5°. Водночас 2–3 жовтня в гірських районах температура може опускатися до -1°. Вдень прогнозують +15…+20°, у горах – +11…+16°.

Похолодання очікується і на Чернігівщині. За орієнтовним прогнозом місцевого гідрометцентру, 4 жовтня мінімальна температура повітря в області може становити від -1° до +4°. Середньодобова температура цього дня прогнозується на рівні близько +5°, що на 4° нижче кліматичної норми. Після цього температура знову поступово підвищуватиметься: 6–7 жовтня середньодобові показники можуть зрости до +11…+13°.

Заморозки прогнозують і на Полтавщині. За даними обласного центру з гідрометеорології, протягом тижня температура поступово знижуватиметься: вдень – від +15…+20° до +10…+15°, уночі наприкінці тижня – до +2…+7°. 3 жовтня на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3°. Опадів протягом тижня синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною, з різкими перепадами температур. За прогнозами, наприкінці вересня на заході та півночі країни можливі перші заморозки на ґрунті, а у другій половині жовтня вони можуть стати регулярними.

Водночас фахівці зазначали, що загалом осінь може бути теплішою за норму через вплив Ель-Ніньйо, однак це не виключає короткочасних різких похолодань і ранніх заморозків.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина Івано-Франківщина Івано-Франківськ Полтавщина Чернівецька область погода Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
30 серпня, 06:01
Найпомітніше похолодання очікується ближче до вихідних
Прогноз погоди на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року
30 серпня, 20:00
Вересень почнеться зі спеки, але невдовзі Україну накриє прохолода
Синоптики назвали день, коли в Україну прийде осіннє похолодання
31 серпня, 17:15
Російські дрони атакували тютюнову фабрику у Прилуках
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
7 вересня, 13:52
Богдан Демірський розповів про своє господарство
Киянин переїхав до Чернігівщини та придбав будинок за $5 тис.: дивіться, що з цього вийшло
10 вересня, 13:08
Російські війська атакують захід України ударними безпілотниками
На Прикарпатті та Тернопільщині пролунали вибухи
13 вересня, 08:22
15 вересня дощі охоплять схід, центр та південь України – місцями значні, подекуди грози
Осінні дощі накриють більшість регіонів України: погода на 15 вересня 2026
15 вересня, 06:00
В Україні мінлива хмарність
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
22–23 вересня буде найпрохолодніше, далі погода поступово стабілізується
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року
20 вересня, 20:00

Суспільство

Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?
Суд відмовився переносити справу Крупи з ВАКС на Хмельниччину: що просив захист?
Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua