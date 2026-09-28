Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України

У кількох регіонах очікуються нічне похолодання та заморозки на поверхні ґрунту

Наприкінці вересня – на початку жовтня у кількох областях України синоптики прогнозують перші заморозки. Найвідчутніше похолодання очікується у західних регіонах, нічна температура нижче нуля можлива і на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

В Івано-Франківській області вночі 29 та 30 вересня, а також 1 жовтня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0° до -5°. Попередження стосується і самого Івано-Франківська. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

На Буковині протягом найближчих днів переважатиме антициклональний характер погоди. Очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Чернівецькій області температура вночі становитиме переважно +5…+10°, у горах – 0…+5°. Водночас 2–3 жовтня в гірських районах температура може опускатися до -1°. Вдень прогнозують +15…+20°, у горах – +11…+16°.

Похолодання очікується і на Чернігівщині. За орієнтовним прогнозом місцевого гідрометцентру, 4 жовтня мінімальна температура повітря в області може становити від -1° до +4°. Середньодобова температура цього дня прогнозується на рівні близько +5°, що на 4° нижче кліматичної норми. Після цього температура знову поступово підвищуватиметься: 6–7 жовтня середньодобові показники можуть зрости до +11…+13°.

Заморозки прогнозують і на Полтавщині. За даними обласного центру з гідрометеорології, протягом тижня температура поступово знижуватиметься: вдень – від +15…+20° до +10…+15°, уночі наприкінці тижня – до +2…+7°. 3 жовтня на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3°. Опадів протягом тижня синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною, з різкими перепадами температур. За прогнозами, наприкінці вересня на заході та півночі країни можливі перші заморозки на ґрунті, а у другій половині жовтня вони можуть стати регулярними.

Водночас фахівці зазначали, що загалом осінь може бути теплішою за норму через вплив Ель-Ніньйо, однак це не виключає короткочасних різких похолодань і ранніх заморозків.