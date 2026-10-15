Холодний четвер з дощами та заморозками: погода на 15 жовтня 2026 року

15 жовтня по більшій частині України вночі заморозки на поверхні ґрунту, на сході – дощі

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 11–13° тепла

У четвер, 15 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: на сході та південному сході дощі, по більшій частині країни вночі заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями – осінь не поспішає відступати. На сході та південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний і значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Вітер переважно північний, 5–10 м/с – холодний і пронизливий.

Температура вночі 1–6°, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0–3°; на півдні та сході тепліше – 7–12°. Вдень 10–15°, на крайньому сході до 19°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) за двома підставами: значний дощ у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також заморозки на поверхні ґрунту 0–3° вночі 15 жовтня у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

У четвер, 15 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів – але тепла вже не вистачає. Вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0–3° – незібрана городина під загрозою. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6°, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°; вдень 10–15°. У Києві вночі 4–6°, вдень 11–13°.

Нагадаємо, вчора на сході України синоптики фіксували значні дощі та грози, а на заході й у центрі – заморозки на ґрунті. Жовтень стрімко набирає осінньої сили. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 12 – 18 жовтня 2026 року.