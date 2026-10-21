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По всій Україні туман вранці, вдень до 20°: погода на 21 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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По всій Україні туман вранці, вдень до 20°: погода на 21 жовтня 2026 року
Антициклон забезпечить Україні тепло без опадів, але вранці більшість регіонів накриє туман
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 13–15° тепла

У середу, 21 жовтня, в Україні переважно без опадів і тепліше – потужний антициклон із північного сходу інтенсивно піднімає тиск. Проте вранці більшість регіонів накриє туман із видимістю 200–500 м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

21 жовтня синоптична ситуація складається оптимістично: атмосферний тиск інтенсивно зростає завдяки полю високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, тому переважатиме погода без опадів. З південного сходу продовжує надходити тепла повітряна маса – вона й забезпечить приємну температуру для жовтня. Хмарно з проясненнями. По більшій частині України, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, східний, 5–10 м/с, у західних областях 7–12 м/с. Температура вночі 6–11°, у Карпатах 0–5°; вдень 12–17°, на Закарпатті та півдні країни до 20°.

По всій Україні туман вранці, вдень до 20°: погода на 21 жовтня 2026 року фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): вночі та вранці 21 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у південних та більшості центральних областей туман із видимістю 200–500 м – умови можуть ускладнити рух транспорту.

По всій Україні туман вранці, вдень до 20°: погода на 21 жовтня 2026 року фото 2

Погода у Києві

У середу, 21 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів – по Київській області місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 12–17°; у Києві вночі 9–11°, вдень 13–15°.

Нагадаємо, вчора дощі накрили Правобережжя, Херсонщину та Крим – антициклон відступив. Тепер він повертається й обіцяє кілька сухих днів. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 19–25 жовтня 2026 року.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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