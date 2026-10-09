Переливання крові, реанімація і десятки тисяч гривень. Відомий телеведучий розказав, як рятував свою собаку

Анатолій Анатоліч розповів, скільки йому коштувало лікування собаки

Український телеведучий Анатолій Анатоліч повідомив про втрату в родині. Померла його собака Челсі через серйозну хворобу. Причиною захворювання виявився кліщ, попри всі зусилля господарів та лікарів тварину не вдалося врятувати.

Як пише «Главком», шоумен розповів у своєму блозі у Facebook, як рятував свою собаку та поділився досвідом з власниками тварин. За словами Анатолія Анатоліча, його домашня улюблениця Челсі мала всі необхідні щеплення та приймала пігулки.

Однак після укусу кліща під час однієї з прогулянок їй стало погано. Тварина померла у ветлікарні, в неї зупинилося серце. «Челсі відчула слабкість, лягла на своє місце, ми зрозуміли, що, можливо, це укус кліща. Наші собаки вживають таблетки від кліщів та коти, але це не є панацеєю та не є стовідсотковим захистом від кліщів, його просто не існує», – поділився ведучий.

Як пояснив Анатолій Анатоліч, у його собаки виявили бабезіоз, який виник внаслідок укусу кліща. Та згодом стан тварини погіршився: «Ми відвезли її до ветеринара, це виявився бабезіоз – пошкодження еритроцитів, викликане укусом зараженого кліща. Ми зробили антидот, забрали додому. Нам сказали, що на завтра їй має стати легше. В суботу їй не стало легше. В неї була слабкість, вона лежала. Ми її відвезли знову в клініку, де зробили ще один аналіз. Сказали, що ретроцити ще впали. Це означало, що в неї розвинулася більш серйозна хвороба».

Анатолій Анатоліч зі своми собаками Челсі породи спаніель та Айзою фото: Іnstagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен пояснив, що бабезіоз може викликати захворювання ІОГА (імунно-посередкована гемолітична анемія). «Вона не передається через укус кліща. Це збій імунної системи. Коли після якогось стресу, викликаного, наприклад, укусом кліща і бабезіозом, імунна система починає боротися не тільки зі шкідливими шкідниками організму, а й з ретроцитами. Тобто, по суті, знищуючи себе», – пояснив власник собаки.

Анатолій Анатоліч розказав, як рятував свою собаку Челсі фото: Іnstagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч також розповів, що під час звернення до ветклініки Челсі пробувала переливання крові. Однак крові не було, тож донором стала інша собака ведучого Айза. Загалом Челсі зробили два переливання, однак хвороба продовжувала знищувати еритроцити.

Анатолій Анатоліч зі своми собаками Челсі породи спаніель та Айзою фото: Іnstagram.com/anatoliyanatolich

Врешті залишалося кілька варінатів, або ж провести агресивну хіміотерапію, яку собака могла не витримати, або придбати дорогі ліки. Останнім була евтаназія. Родина вирішила придбати ампулу препарату вартістю 29 тис. грн. Загалом родина витратила на кілька днів лікування 70–80 тис. грн.

Попри сподівання господарів, врятувати собаку не вдалося. Її серце не витримало. Анатолій Анатоліч закликав господарів дбати про своїх собак і стежити за їхнім здоров’ям. Він наголосив, що восени кліщі залишаються активними, а за вологої та прохолодної погоди їх може бути навіть більше, ніж влітку.

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