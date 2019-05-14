Леся Никитюк показала соблазнительное фото на ковре
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Розсилка
Многие подписчики Никитюк заметили, что на фото она очень похожа на американскую актрису Сару Джессику Паркер, которая сыграла одну из главных ролей в «Сексе в большом городе»
Леся Никитюк отправилась на выходные к родителям в родной город Хмельницкий. Никитюк публиковала очень много фото и видео на своей instagram-страничке. Особенно в разделе сториз.
Так, Никитюк с родными организовала пикник на природе. Телеведущая показала очень красочные фото – словно с рекламного буклета. Зеленая подстриженная лужайка, расстеленное покрывало в орнаментах. Из «декора» – букет сирени, бутылка шампанского и даже горшок с цветами.
К слову, в гости к маме Леся Никитюк уехала со своим домашним любимчиком – белоснежным песиком Рафиком. Ведущая так сильно к нему привязалась, что буквально в каждую поездку берет с собой.
Особенно поклонникам Никитюк приглянулось очень красочное фото, где их любимица лежит на покрывале одна. При этом на телеведущей – пестрая блузка, подвязанная на плоском животике.
А также простые синие джинсы. Образ дополняют лаконичные золотые украшение и отсутствие макияжа.
instagram.com/lesia_nikituk
«Как классно приехать домой, к родителям, к семье! Накормят, напоят и даже сфотографируют», - подписала снимок Леся.
Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Некоторые не узнали на снимке свою любимицу и начали сравнивать ее с актрисой культового сериала «Секс в большом городе» – Сарой Джессикой Паркер.
Джерело: politeka.net