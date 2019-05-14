Певица Билли Айлиш призналась, почему всегда носит oversize



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/billieeilish

Билли Айлиш не только штурмует музыкальный мир, но и активно покоряет модную индустрию

Совсем недавно «темная принцесса» стала лицом Calvin Klein, присоединившись к их кампании «Я говорю правду».

Одетая в мешковатую зеленую куртку, девушка объяснила: свободная одежда для нее — это не только вопрос стиля, но и своеобразный панцырь.

«Мне никогда не хотелось, чтобы мир знал обо мне. Поэтому я ношу большую, мешковатую одежду. Никто не может составить свое мнение, потому что они никогда не видели, что находится под ней», — объяснила свой выбор гардероба Билли.

Певица уверена: если она будет носить более облегающую, сексуальную одежду, подчеркивающие ее фигуру, то непременно подвергнется сексистским нападкам со стороны. Сейчас же она абсолютно свободна от высказываний типа «они слишком худая», «она недостаточно худая», «у нее плоская задница», «у нее жирная задница» и все в этом духе.

Несмотря на активные движения феминисток, которые отстаивают право женщин одеваться и выглядеть так, как они хотят, многие девушки отлично знают, как их внешний вид влияет на комментарии окружающих и отношение к ним.

Именно поэтому 17-летняя Билли Айлиш решила играть не по правилам и показать, что знаменитая девушка-подросток может выглядеть совсем не так, как от нее ожидают. Ей хочется, чтобы поклонники концентрировались на ее музыке и творчестве, а не обсуждали ее живот или размер груди.





Так что певица отдает предпочтение объемным нарядам, которые, с одной стороны, подчеркивают ее яркую идентичность, а с другой — служат защитой от навязчивого общественного мнения.

Джерело: lime.apostrophe.ua