Cтендистки были на Шанхайском автосалоне-2019: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

auto.24tv.ua

Несмотря на тот факт, что Шанхайский автосалон проводится всего лишь в 18-й раз, он уже завоевал славу одной из крупнейших и престижных автомобильных выставок в мире

Тема шанхайского автосалона 2019: «Создай лучшую жизнь», цель которой — представить достижения инновационного развития мировой автомобильной промышленности. А также стимулировать более глубокую интеграцию автомобилей с передовым производством, коммуникационной сферой, Интернетом, большими массивами данных и искусственным интеллектом.

Организаторы автосалона убеждены и намерены доказать, что новые концепции в автомобильной промышленности, передовые достижения в автомобильной инженерии и современное измененное видение в автомобильной культуре через короткое время приведут к тому, что этот вид транспорта станет настоящим реальным стимулом для создания лучшей жизни.

В этом году на автосалоне в Шанхае было не слишком много девушек – сексисты, феминисты и другие разнообразные активисты выступают против того, чтобы красивые женщины стояли возле красивых автомобилей.

Уменьшение количества красивых женщин на автосалонах – глобальная тенденция. Причем касается она не только автосалонов, но и всей автомобильной жизни.

Чего стоит запрет грид-герлз в «Формуле-1»! Стоит ли удивляться, что при таких обстоятельствах значительно снижается интерес посетителей к автомобильным соревнованиям, автосалонам и продукции автомобильной индустрии в целом?

Но пока девушки на автосалонах встречаются.

Вот какие стендистки были на Шанхайском автосалоне-2019.

Джерело: auto.24tv.ua