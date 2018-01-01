Лобода – курица, Винник – лис: Украинских звезд заменили анимодзи
- Сьогодні, 10:56
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Олег Винник в маске лиса
Музыкантам примеряли забавные маски животных
Пользователи социальных сетей обсуждают комичное видео, в котором лица знаменитых украинских артистов заменили при помощи анимодзи. Авторы ролика поиздевались над Святославом Вакарчуком, который перевоплотился в панду, Надей Дорофеевой (кошка), Позитивом (пес), солистом группы «Грибы» (свинья) и другими музыкантами, пишет «Главком».
«Хитрый лис Винник, лунатик Монатик и курица Лобода. Вот как выглядят украинские звезды в масках анимодзи от iPhone X», – пишут создатели ролика.
Ранее подобным образом создатели этого ролика поиздевались над украинскими политиками: