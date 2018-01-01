Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности

Снимки показывают, насколько сильно изменилась внешность артистов с тех пор

В сети появились снимки 1996 года, на которых показываются молодые музыканты «Океана Эльзы». На фото появляется первый состав группы: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, пишет «Главком». «Продолжаю рубрику «Фото из первых рук». На очереди - фотопленка от львовского

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Океан Эльзы

Снимки показывают, насколько сильно изменилась внешность артистов с тех пор

В сети появились снимки 1996 года, на которых показываются молодые музыканты «Океана Эльзы». На фото появляется первый состав группы: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, пишет «Главком».

«Продолжаю рубрику «Фото из первых рук». На очереди - фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. «Океан Эльзы» - фотосессия во Львове», - подписал Андрей Поляков, который выложил снимки.

Снимки приобрели широкую популярность в сети. На них видно, что имидж каждого музыканта с тех пор претерпел существенные изменения.