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    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности

    Снимки показывают, насколько сильно изменилась внешность артистов с тех пор
    В сети появились снимки 1996 года, на которых показываются молодые музыканты «Океана Эльзы». На фото появляется первый состав группы: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, пишет «Главком». «Продолжаю рубрику «Фото из первых рук». На очереди - фотопленка от львовского
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка
    Океан Эльзы
    Океан Эльзы

    Снимки показывают, насколько сильно изменилась внешность артистов с тех пор

    В сети появились снимки 1996 года, на которых показываются молодые музыканты «Океана Эльзы». На фото появляется первый состав группы: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, пишет «Главком».

    «Продолжаю рубрику «Фото из первых рук». На очереди - фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. «Океан Эльзы» - фотосессия во Львове», - подписал Андрей Поляков, который выложил снимки.

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    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
    Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности

    Снимки приобрели широкую популярность в сети. На них видно, что имидж каждого музыканта с тех пор претерпел существенные изменения.

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