Впервые опубликованы фотографии «Океана Эльзы» 22-летней давности
- Сьогодні, 15:56
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Розсилка
Океан Эльзы
Снимки показывают, насколько сильно изменилась внешность артистов с тех пор
В сети появились снимки 1996 года, на которых показываются молодые музыканты «Океана Эльзы». На фото появляется первый состав группы: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, пишет «Главком».
«Продолжаю рубрику «Фото из первых рук». На очереди - фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. «Океан Эльзы» - фотосессия во Львове», - подписал Андрей Поляков, который выложил снимки.
Снимки приобрели широкую популярность в сети. На них видно, что имидж каждого музыканта с тех пор претерпел существенные изменения.