Состоялась жеребьевка Нацотбора на «Евровидение-2018»

Объявлен порядок выступления в двух полуфиналах отбора

Сегодня, 19 января состоялась жеребьевка украинского Национального отбора на «Евровидение-2018», в результате которой был определен порядок выступления 18 артистов, которые претендуют на то, чтобы представлять нашу страну на этом песенном конкурсе. Два полуфинала состоятся 10 и 17 февраля. В каждом из них будет представлено по девять



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Евровидение-2018

Объявлен порядок выступления в двух полуфиналах отбора

Сегодня, 19 января состоялась жеребьевка украинского Национального отбора на «Евровидение-2018», в результате которой был определен порядок выступления 18 артистов, которые претендуют на то, чтобы представлять нашу страну на этом песенном конкурсе.

Два полуфинала состоятся 10 и 17 февраля. В каждом из них будет представлено по девять группы и музыкантов. В первом будут выступать:

1.Сonstantin

2. Сергей Бабкин

3. Laud

4. Kazka

5. The Вйо

6. Kozak System

7. Vilna

8. Pur: Pur

9. The Erised

А второй полуфинал будет состоять из:

1. Ingret Kostenko

2. Melovin

3. Julinoza

4. Tayanna

5. Kadnay

6. Yurcash

7. Mountain Breeze

8. Illaria

9. Dilemma

Финал Нацотбора состоится 24 февраля. Выбирать лучшего из вышеупомянутых артистов будут певица Джамала, шоумени и композитор Андрей Данилко, а также певец и продюсер Евгений Филатов. Ведущим всех этапов Нацотбора будет Сергей Притула.

Джерело: СТБ